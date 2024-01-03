受惠投資移民計劃　今年工商舖物業交投料升2成

2023年香港工商舖市場面臨多重挑戰，包括高息環境以及內房危機仍未解除，工商舖成交量持續低迷。美聯工商舖指，期間整體工商舖成交量錄約3,843宗，按年下跌約14.3%，預期環球通脹受控，預料各國的央行將會停止加息，政府重推投資移民計劃，本港今年工商舖成交宗數有望按年增約兩成。

該公司行政總裁(工商舖)盧展豪表示，去年高息環境仍然持續、環球經濟放緩、內房危機仍未解除，加上國際地緣政局持續緊張，雖然施政報告釋出多個利好因素，但投資者依然較為審慎，工商舖成交量持續處於低位。連同逾億元公司轉讓成交在內，2023年工商舖成交金額約610.1億港元，按年亦減少約25.7%。

他指出，本港政府重推「資本投資者入境計劃」，將非住宅房地產投資納入可投資的資產，令工商舖市場直接受惠。預料今年工商舖的成交宗數上升，相信未來將有更多「北水」流入本地，而中資買家將在物業市場中佔有相當比重。

該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，去年商廈物業略見好轉，全年商廈成交量錄約818宗，按年微升約2.8%，成交金額上升約8%，錄234.9億元。指標甲廈及乙廈售價按年分別微升約0.3%及下挫約3%。其中，灣仔甲廈售價升幅較明顯，按年上升約19.8%。而截至去年12月底，中環甲廈空置率約10.2%，九龍東錄約17.3%，拖累整體甲廈空置率處於約10.6%的高位。

本港經濟復甦緩慢，商業市場仍受壓，預料今年租售價升幅在約5%之內。至於新增上限為1,000萬元的非住宅物業投資移民，料帶動未來中小型商廈單位，料今年商廈交投上升約25%。

美聯工商董事陳偉志稱，上半年受中港重啟經濟所帶動，市道一度出現好轉，惟其後投資市場在冷靜過後變得審慎。全年計工廈成交宗數共錄約1,993宗，相比起2022年約2,509宗成交，減少約20.6%，涉及成交金額約175.3億元，按年大跌約52.9%。租售價也出現偏軟現象，售價按年下跌約4.5%，租金按年回落約1.2%。展望2024年，工廈租售價有望錄得約5至10%的增幅。

零售市場方面，美聯旺舖高級區域營業及策略董事江靜明指，去年在高息環境下，港元強勢，令外地旅客來港的意欲下降，今年又有不少港人選擇到內地消費及娛樂，本港旅遊業的復甦進程因而受限，舖市反彈不似預期。2023年舖市僅錄約1,032宗買賣成交，成交金額錄約200億元，按年分別下跌約12.6%及約13.7%。

隨着零售業表現的改善，預料核心區的空置率將會進一步回落，區內舖位的租金在來年可望按年升約5至10%，整體舖位的售價全年只會微升約5%以內，而民生區舖租仍可按年升約5%之內。