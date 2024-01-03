大圍盛世套三房售1020萬　6年帳蝕305萬貶23%

二手樓繼續要「蝕住賣」，大圍盛世套三房單位，減價至1,020萬元成交，逾5年帳面蝕讓約305萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城恒天閣中層G室，實用面積約567方呎，兩房間隔，叫價約1,050萬元，累減約102萬元後，外區用家以948萬元購入，呎價約16,720元。

●中原王漢聰表示，南區貝沙灣2023年全年錄約45宗買賣，該盤4期8座中層A室，實用面積約1,046方呎，套三房間隔，享海景，以3,040萬元放盤，最終以2,369萬元連車位成交，呎價約22,648元，新買家為用家。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島23A座中層C室，實用面積約581方呎，套兩房連儲物房間隔，吸引外區用家議價後以748萬元成交，呎價約12,874元。

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九龍區

●香港置業胡國安稱，牛頭角淘大花園G座中層7室，實用面積約375方呎，兩房間隔，望內園景，以500萬元放售後約1個月後，獲專才客接洽，雙方經議價後以458萬元易手，呎價約12,213元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍表示，黃大仙公屋竹園北邨15座中層21室，實用面積約489方呎，三房設計，望山景，放盤兩個月，減價15萬元，獲綠表客於未補價第二市場以223萬元承接，呎價約4,560元。

●中原曾文慧指，大角咀港灣豪庭2座高層C室，實用面積約608方呎，套四房間隔，去年7月開價1,188萬元，期間多次調整叫價，現累減228萬元或約19%，以960萬元成交，呎價約15,789元，原業主持貨約6年帳面獲利215.6萬元。

●中原歐陽振邦表示，西九四小龍去年全年錄約219宗買賣，創近5年新低，泓景臺2座高層F室，實用面積約491方呎，兩房間隔，累減65萬元，以765萬元沽出，呎價約15,580元，新買家為外區客。

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新界區

●中原黃一鋒表示，大圍盛世2座北翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，開價約1,030萬元，日前議價後以1,020萬元獲承接，呎價約14,826元，新買家為用家，原業主於2018年以約1,325萬元購入，帳面蝕讓約305萬元，期內貶值約23%。

●利嘉閣歐柏倫稱，西貢慶徑石村雙號屋，實用面積約1,950方呎，新買家睇樓接近1年，終以1,738萬元易手，呎價約8,913元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋寶林邨寶德樓高層7室，實用面積約381方呎，兩房間隔，去年10月未補價第二市場放盤叫價220萬元，累減37萬元，區外綠表買家以183萬元購入，呎價約4,803元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山居屋錦英苑F座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，放盤7個月，未補價第二市場叫價450萬元，累減50萬元，以400萬元獲承接，呎價約6,202元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍柏傲莊I第3B座高層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，叫價1,200萬元，終以1,125萬元沽出，呎價約20,455元，原業主持貨約3年，帳面獲利90萬元。

●中原楊頌堯表示，大埔白石角逸瓏灣8第3B座中層E室，實用面積約494方呎，兩房間隔，放盤時開價約750萬元，議價後以680萬元易手，呎價約13,765元，新買家為上車客，原業主持貨約4年，帳面獲利26萬元離場。

●美聯吳偉文指，粉嶺花都廣場1座中層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，早前以430萬元放售，獲家庭客議價12萬元，以418萬元承接，呎價約10,663元。

●中原蕭頌崴稱，元朗YOHO Midtown第3座中層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價710萬元，減價15萬元，以695萬元易手，呎價約14,632元，新買家現正租住同區物業，見最近樓市回穩，趁現時樓價平置業。

●中原曾慧敬表示，屯門偉景花園C座低層C室，實用面積約519方呎，三房間隔，享山景，叫價450萬元。獲區內租客垂青，減價40萬元，以410萬元承接，呎價約7,900元。

●美聯顧耀彬稱，屯門居屋兆安苑J座中層5室，實用面積約495方呎，兩房間隔，新買家睇樓多時，議價後於已補價自由市場以350萬元獲承接，呎價約7,070元。

●中原蔣漢業表示，葵涌新葵芳花園A座低層6室，實用面積約408方呎，兩房間隔，叫價570萬元，放盤3個月，減價61.2萬元或11%，以508.8萬元沽出，呎價約12,471元，迎買家為附近屋邨分支家庭。

●中原伍潔玲指，荃灣尚翠苑C座中層5室，實用面積約443方呎，一房間隔，原業主1年前已另購區內私人屋苑換樓，去年7月放盤未補價第二市場叫價550萬元，11月降價至520萬元，最終以486萬元沽出，呎價約10,971元。

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