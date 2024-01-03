發展商劈價促銷 元朗盤增14%折扣 觀塘盤再減1成
2024年01月03日 22:00
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樓價回落，繼續有發展商減價或增優惠吸客。元朗項目為指定單位增設最多14%折扣，觀塘樓盤最新將10伙定價再減10%。另外，黃大仙新盤示範單位正式曝光，預料周四(4日)將緊接開價。
●黃大仙薈鳴示範單位正式曝光
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周三(3日)開放兩個無改動示範單位予傳媒率先參觀。一房示範戶參照18樓F室為藍本搭建，實用面積260方呎。兩房連家具無改動示範單位則參照18樓A室而建，實用面積356方呎。室內布置及家具以淺色為主調，玄關位置備有收納櫃。
●馬鞍山雲海別墅3個月內累沽16座洋房
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周三(3日)以招標形式售出Lily Avenue 5號洋房，實用面積2,727方呎，屬三房兩套間隔，連694方呎花園，成交價6,080萬元，呎價約22,296元。該項目於3個月內累售16座洋房，套現逾9.82億元。
●黃竹坑站晉環兩伙重新沽出 較2021年做價平兩成
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(2日)重新售出兩伙早前遭終止交易的三房單位，單日套現5,698萬元。其中，1B座41樓A室，實用面積919方呎三房，原本在2021年5月以3,518.8萬元售出，當時呎價約38,289元，在上月終止交易後，是日以2,918萬元重新售出，最新呎價約31,752元，較對上沽出價平逾600萬或17%。
●元朗雨後增四項優惠及折扣 變相減價
星星地產旗下元朗雨後，周三(3日)公布已修訂價單，增設4項折扣及優惠。發展商指，價單已增設「新年限時」折扣，買家於本月31日或之前購入指定15個單位，可獲12%或14%折扣，變相減價。計及最新折扣後，15伙的折實平均呎價約13,881元，折實價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價12,799至14,778元。
●觀塘Bal Residence10伙定價再減10%
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周三(3日)修訂價單，將10伙個單位定價劃一削減10%，同一批單位經過2次下調定價及1次調整折扣後，變相減價3次累計減幅達17%至20%。是次減價的10伙，去年2月時折實價介乎592.34萬至643.79萬元，最新已降到介乎489.82萬至515.43萬元，最新折實呎價由14,198至15,089元。
●北區高爾夫‧御苑四房售1,984萬
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周三(2日)售出1座5樓A室，實用面積1,314方呎，四房間隔，成交價逾1,984.1萬元，呎價約15,100元。
●薄扶林Jessville首錄成交
薄扶林道128號Jessville於周三(3日)首錄成交，Jessville Tower的11樓A室，為實用面積1,431方呎，屬三房連書房間隔，設儲物室，連同1個車位以3,560萬元招標售出，呎價約24,878元。資料顯示，該單位成交期為120天。