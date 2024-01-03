發展商劈價促銷　元朗盤增14%折扣　觀塘盤再減1成

樓價回落，繼續有發展商減價或增優惠吸客。元朗項目為指定單位增設最多14%折扣，觀塘樓盤最新將10伙定價再減10%。另外，黃大仙新盤示範單位正式曝光，預料周四(4日)將緊接開價。

●黃大仙薈鳴示範單位正式曝光

●馬鞍山雲海別墅3個月內累沽16座洋房

●黃竹坑站晉環兩伙重新沽出 較2021年做價平兩成

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周三(2日)重新售出兩伙早前遭終止交易的三房單位，單日套現5,698萬元。其中，1B座41樓A室，實用面積919方呎三房，原本在2021年5月以3,518.8萬元售出，當時呎價約38,289元，在上月終止交易後，是日以2,918萬元重新售出，最新呎價約31,752元，較對上沽出價平逾600萬或17%。

●元朗雨後增四項優惠及折扣 變相減價

星星地產旗下元朗雨後，周三(3日)公布已修訂價單，增設4項折扣及優惠。發展商指，價單已增設「新年限時」折扣，買家於本月31日或之前購入指定15個單位，可獲12%或14%折扣，變相減價。計及最新折扣後，15伙的折實平均呎價約13,881元，折實價由434.46萬至993.16萬元，折實呎價12,799至14,778元。

●觀塘Bal Residence10伙定價再減10%

●北區高爾夫‧御苑四房售1,984萬

●薄扶林Jessville首錄成交

薄扶林道128號Jessville於周三(3日)首錄成交，Jessville Tower的11樓A室，為實用面積1,431方呎，屬三房連書房間隔，設儲物室，連同1個車位以3,560萬元招標售出，呎價約24,878元。資料顯示，該單位成交期為120天。