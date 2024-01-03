【夜市UPDATES】美欠債首破265萬億　美股全線向下

美股近期屢創歷史新高之際，華府債務問題同樣債台高築不斷衝頂！事緣最新數據顯示，美國的債務總額首度突破34萬億美元(約265萬億港元)。要留意，由於華府部分機構會於今年1月19日和2月2日面臨臨時預算到期，而倘若2024年政府預算法案無法通過，華府停擺危機則隨時再現。

美股早段表現，市場觀望聯儲局發布的上月議息紀錄，道指早段曾跌167點，報37,547點；標指跌23點，報4,719點；納指曾跌87點，報14,678點。港股夜期報16,620點，較港股收市低水26點。

美國財政部數據顯示，截至上周五，未償公共債務總額由上周四的33.911萬億美元增至34.001萬億美元。同時，計入聯邦債務上限的債務則從33.794萬億美元升至33.89萬億美元。據報，美國國會議員在下周返回首都華盛頓，以解決從去年9月延至今時的政府支出問題，而1月19日及2月2日將會是兩個最後的期限時間，勢必引來市場高度關注。

AI助攻 納指或見兩萬

券商Wedbush Securities分析員Dan Ives則表示，今年人工智能(AI)將鞏固自身主導投資題材的地位，科技股可能因此飆升30%，意味納指可能會攀升至20,000點。另有評論指，要在AI市場尋找標的，航空企業波音亦理應受惠，事關該企業務同樣涵蓋國防、大數據分析等環節。

摩根資產管理國際固定收益首席投資官Iain Stealey則認為，市場目前對聯儲局今年減息1.5厘，「實際上不算很多」。他指，倘上半年10年期美債孳息率下試3.5厘，下半年又跌至更低，也不會感到驚訝，但最終仍要取決經濟數據，和通脹能否繼續按照央行預期演變，如果就業市場顯現疲態，債息可能會跌至更低。

研究機構Fundstrat研究主管Tom Lee認為，美股市場向好，並列舉5項影響今年美股的利好因素，包括通脹下降、聯儲局鴿派態度、利率下降、借貸成本下降、採購經理指數已現向上拐點，以及大量現金正湧入市場。他直言：「在經歷了充滿挑戰的2023年之後，我們預計2024年的市場將更加容易駕馭，並將出現明顯的積極態勢。」

摩根資產管理國際固定收益首席投資官Iain Stealey則認為，市場目前對聯儲局今年減息1.5厘，「實際上不算很多」。他指，倘果上半年10年期美債孳息下試3.5厘，下半年又跌至更低，也不會感到驚訝，但最終仍要取決經濟數據，和通脹能否繼續按照央行預期演變，如果就業市場顯現疲態，債息可能會跌至更低。