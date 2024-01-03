廖嘉豪：日圓被過分低估　今年走勢較正面

不少人以「返鄉下」形容對遊日的喜愛程度，當然要關注日圓走勢。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪出席活動時直言，日圓今年走勢相對正面。

他解釋，現時美日息差逾5厘，將近6厘水平，屬闊的情況，在美國聯儲局減息，而日本央行政策正常化，美日息差必然收窄，利好日圓。若以購買力平價看，現時日圓被過分低估。其次，油價下跌，改善日本整體貿易條件，對日圓有升值壓力。另外，機構投資者因海外投資有對沖需要，增加買入日圓的需求。

他對油價今年走勢較審慎，由於美國本身是最大的液態石油出口國或生產國，即使石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)減產，也無法抵銷美國增產，加上環球經濟出現疲態，對石油需求未必太大，而且庫存未有構成壓力，認為今年原油市場供過於求的情形明顯，預期油價全年走低，預測第四季布蘭特期油68美元左右，較現時約80美元水平有一定跌幅。當油價走低，通脹自然降溫，推動美國減息，日圓相對上構成升值壓力。

他續指，日本是能源進口國，能源成本走低，變相利好日本經常帳表現及貿易情況。

在2018至2020年期間，日本本地機構投資者的海外投資「買入多於賣出」，即同時要賣出日圓，在日圓弱勢時，無需要或太大誘因購入日圓，以對沖貨幣風險。不過，現時形勢有別，隨着日圓走強，機構投資者有需要為其海外投資作貨幣對沖，提早買入日圓，以鎖定價格。

他建議投資者可留意美匯指數走勢，從而得悉市場會否一面倒看好或看淡美元，再釐定外幣處於偏強或偏弱。舉例指，交易價格跌穿101水平，反映「條街睇淡美元」，相對上外幣被看好，在過分看好的情景下，可考慮先沽外幣。另外，當交易價格升至105、106、107或以上水平，開始反映美元有機會過度地走強，而美國本身的貨幣政策背景未必以支持美元強的走勢，屆時是買入外幣的時機。