中國銀主盤掛拍逾70萬個　年增33%　深圳最受捧　

內地樓市弱勢下，多地銀主盤湧現。不過，銀主盤「搶灘」頻獲追捧，被外界視為樓市回暖另類指標，尤其是作為樓市抗跌的風向標之一，深圳豪宅銀主盤在11個月更錄374宗成交，佔比逾四分之一，反映具購買力買家正伺機掃貨。為谷起一及二手樓市，官方不斷祭出救樓市政策，上海市昨起放寬住房公積金貸款政策，並對第二套改善型住房的標準及首期支付比例下限提出新規定。

深圳樓市去年曾誤傳以萬個銀主盤計的斷供潮，一度引來當局急闢謠，近日中指研究院法拍數據庫監測終揭示出去年首11個月期間，內地各類銀主盤掛拍量高達70.9萬個，按年增33.52%，當中深圳僅佔3,922個，比2022年同期增23%。惟深圳銀主盤交投明顯較活躍，首11個月的成交率達40.59%，雖按年減少1.58個百分點，但遠高於整體平均的19.2%。

從成交總價區間來看，去年首11個月計，逾1,400個由銀主贖回的深圳銀主盤之中，錄千萬元人民幣(下同)以上的交投更達374個，豪宅佔比較其他城市多。以去年11月一宗深圳豪宅銀主盤為例，溢價率更達152.44%，最終成交單價為每方米20.4萬元，引來業界人士議論紛紛，指豪宅買家資金仍甚雄厚，眼見一線城市房策輪流釋放積極信號，豪宅銀主盤的拍賣競爭激烈程度自然飆升。

不過，深圳一手樓市不振。據內媒引述樂有家研究中心數據顯示，買賣雙方簽訂合約後在相關部門進行備案的2023年新樓住宅網簽量約31,621個，按年跌8.2%，為近5年來低位，成交均價亦微跌1.6%至每方米6萬元。當地二手住宅方面，則過戶32,768個，按年急漲51%，尚算走出2022年歷史新低的陰霾，但去年第四季二手均價為每方米6.5萬元，仍比2022年下挫12%。

上海調住房公積金貸款政策

2024年伊始，上海市政府再出手，延續「認房不認貸」、調整可享優惠政策的普通住房認定標準等扶持樓市政策，周二公布調整住房公積金貸款政策。據新政，對於認定為第二套改善型住房者，首期可降至五成，有別於此前普通住宅和非普通住宅的五成及七成。

同時該企預計，自去年下半年至2032年期間，境內開發項目產生的現金流總額介乎1,040億至1,150億元。考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售部分投資物業及境外資產，預期可增加整體流動資金約120億至140億元，將可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。受消息刺激，該企彈升逾一成收市，報0.29港元。