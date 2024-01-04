中國銀主盤掛拍逾70萬個 年增33% 深圳最受捧
2024年01月04日 02:00
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內地樓市弱勢下，多地銀主盤湧現。不過，銀主盤「搶灘」頻獲追捧，被外界視為樓市回暖另類指標，尤其是作為樓市抗跌的風向標之一，深圳豪宅銀主盤在11個月更錄374宗成交，佔比逾四分之一，反映具購買力買家正伺機掃貨。為谷起一及二手樓市，官方不斷祭出救樓市政策，上海市昨起放寬住房公積金貸款政策，並對第二套改善型住房的標準及首期支付比例下限提出新規定。
深圳樓市去年曾誤傳以萬個銀主盤計的斷供潮，一度引來當局急闢謠，近日中指研究院法拍數據庫監測終揭示出去年首11個月期間，內地各類銀主盤掛拍量高達70.9萬個，按年增33.52%，當中深圳僅佔3,922個，比2022年同期增23%。惟深圳銀主盤交投明顯較活躍，首11個月的成交率達40.59%，雖按年減少1.58個百分點，但遠高於整體平均的19.2%。
從成交總價區間來看，去年首11個月計，逾1,400個由銀主贖回的深圳銀主盤之中，錄千萬元人民幣(下同)以上的交投更達374個，豪宅佔比較其他城市多。以去年11月一宗深圳豪宅銀主盤為例，溢價率更達152.44%，最終成交單價為每方米20.4萬元，引來業界人士議論紛紛，指豪宅買家資金仍甚雄厚，眼見一線城市房策輪流釋放積極信號，豪宅銀主盤的拍賣競爭激烈程度自然飆升。
不過，深圳一手樓市不振。據內媒引述樂有家研究中心數據顯示，買賣雙方簽訂合約後在相關部門進行備案的2023年新樓住宅網簽量約31,621個，按年跌8.2%，為近5年來低位，成交均價亦微跌1.6%至每方米6萬元。當地二手住宅方面，則過戶32,768個，按年急漲51%，尚算走出2022年歷史新低的陰霾，但去年第四季二手均價為每方米6.5萬元，仍比2022年下挫12%。
上海調住房公積金貸款政策
2024年伊始，上海市政府再出手，延續「認房不認貸」、調整可享優惠政策的普通住房認定標準等扶持樓市政策，周二公布調整住房公積金貸款政策。據新政，對於認定為第二套改善型住房者，首期可降至五成，有別於此前普通住宅和非普通住宅的五成及七成。
房企消息方面，旭輝控股集團(00884)已向協調委員會和債券持有人小組提交了境外流動資金狀況全面解決方案的最新提案，涉5個選項，將債務轉換為不同的美元計價新票據、美元或人民幣計價的新貸款。選項還包括無本金削減的純展期、小幅度本金削減的展期、本金大減的展期及附帶部分轉股的展期。
同時該企預計，自去年下半年至2032年期間，境內開發項目產生的現金流總額介乎1,040億至1,150億元。考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售部分投資物業及境外資產，預期可增加整體流動資金約120億至140億元，將可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。受消息刺激，該企彈升逾一成收市，報0.29港元。