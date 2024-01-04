鄧建初：變幻原是永恒　今年港股有咩指望？

世局多變，神鬼莫測。股票市場更貫徹了變幻原是永恒的哲理，有誰估計得到，港股連續四年下挫，下跌時間既長且深，歷年罕見。

美國前任總統特朗普上台後，做了一場訪華的表面友善騷，贏盡公關宣傳效果，令對手放下戒備。回國後即展開對華貿易戰，大幅提高關稅、加強對中國出口管制、及供應鏈去中國化，自此港股展開只有反彈而沒有真正升幅的巨大跌浪。

改朝換代至拜登政府接任後，表面中美關係似有轉機，骨子裏仍咬住中國不放，施展全方位打壓行動，香港也備受牽連。美國為對付國內連年量化寬鬆狂印銀紙帶來的高通脹、及因俄烏戰爭而起的通脹惡化，一年內持續多次暴力加息，打擊投資意欲，香港股樓同步下跌。同期外資大舉沽售一眾中概股，影響中概股比重甚大的恒生指數於是大跌數千點，個別股票更跌至體無完膚。

執筆時恒指17047，稍微喘定。現時港股已跌至歷史罕見的約8倍市盈率，再大跌空間有限；加上息口將近見頂，美國明年底總統大選，拜登為求連任，應會將有利經濟發展的減息行動付諸實行，利好香港樓市及股市進行反彈。其中新經濟股率先受惠，而個別跌得過殘的細價股為私有化提供誘因。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)