凱基亞洲：美國長債息看跌　宜趁機布局

環球資產在過去一年經歷不少風險事件。和去年初相比，環球多個主要經濟體的通脹回落，特別是歐元區及英國。現時美國、歐元區及英國的整體通脹分別為3.1%、2.4%及3.9%，未來減息路上，美國聯儲局在各大主要央行中或走在最前。

在2000年以後，美國的3次加息周期中，停止加息的時，美國10年期國債孳息率已經從高位下滑。到落實減息時，10年期債息平均已下降約96點子，下降期約為10個月。本次加息周期在去年7月已開始維持利率不變，和過去3次不同的是，本次10年期債息在宣布暫停加息以後，一直衝至10月時的高峰才回落，現時回到4厘左右，只是剛暫停加息時的水平。

本次加息周期是1980年以來最進取的，由2022年2月至今已加超過5厘，未來的減息空間甚大。本次10年期債息降幅可能超越過去的平均，因此現時債券仍是其中一個配置重點，潛在的票息及價格回報相對吸引。同時，股票的估值壓力也得以緩和。

全球「硬着陸」風險不高

今年是重要選舉年，除了不少本地投資者留意的1月台灣選舉，以及11月的美國總統選舉之外，今年舉行全國大選的國家多達40國，約佔全球國內生產總值(GDP)的55%，世界總人口的45%。美國方面，拜登支持度創新低，而特朗普可能代表共和黨參選，兩黨民意調查支持度呈現互不相讓的局面，兩黨相關的股票或因民調結果而受影響，因此部署美股時，需分散投資控制風險。

另外，地緣政治風險仍需持續關注，除了中美關係、俄烏及以巴衝突外，投資者應留意中國與菲律賓在南海爭端的發展。若各地之間的衝突升級，避險資產的需求可能進一步上升。

最後，雖然目前來看「硬着陸」風險不高，而且通脹回落也是好消息，但投資者仍需留意央行的減息時機。過早減息，可能會使目前下行的通脹復燃；過晚減息，則有可能延長政府財政壓力及增加「硬着陸」的風險。

凱基亞洲投資策略部