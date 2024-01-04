道指跌284點　油價揚3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.23%，報102.43；港匯見7.8065；離岸人民幣(CNH)報7.1619；美元兌日圓處143.09；歐元報1.0925，英鎊報1.2671。金價處2,042.79美元。布油報78.44美元，紐油報73.06美元。比特幣挫4.89%，報4.27萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。

●道指收報37,430點，跌284點或0.76%；標指收報4,704點，跌38點或0.8%；納指收報14,592點，跌173點或1.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,651點，升5點或0.03%。

●1月恒生指數夜期收報16,755點，升61點，高水109點，成交17,825張。

●紐約期油收報每桶72.7美元，升3.3%；倫敦布蘭特期油3月合約收報每桶78.25美元，升3.1%。

●紐約期金收報每安士2,042.8美元，跌1.5%。

●英國富時100指數收報7,682點，跌39點或0.51%；德國DAX指數收報16,538點，跌230點或1.38%；法國CAC指數收報7,411點，跌119點或1.58%。

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