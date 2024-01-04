許繹彬：靜待昔日強勢股反彈　始能對後市作展望

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2023年對本港經濟及港股來說，確實是很難過又難捱的一年。經歷過去三年新冠疫情的洗禮，港人極度渴望又苦等多時的本港對各國通關(特別是中港通關)措施，在2023年首季終於實現。

這次通關當然帶來無限喜悅，大家終於可以離港外遊。中港通關令港人重新認識鄰近深圳有多麼新奇好玩好食之處，毋須等待長假期，每逢周末皆可見往返深港兩地港人絡繹不絕，更可用樂而忘返來形容，但這夢寐以求的通關，好像未有為香港經濟帶來預期中的驚喜，各項數據反映，措施為本港經濟帶來隱憂。

回顧中港兩地面對的經濟問題，有不謀而合之感，兩地正式復常後，經濟復甦力度均不似預期，加上在美國不斷加息導致人民幣持續疲弱的情況下，內房企業在2023年發生債務違約危機，令在港上市的內房及物管股股價跌到體無完膚，由於恒指組合中內房物管股佔一定比重，因而或多或少令港股去年處捱打狀態。

再者，人民幣弱勢導致主要支持港股的北水流入受到限制，令港股成交量在下半年大部分時間都不足1,000億港元。在經濟疲弱成交萎縮的情況下，恒指在2023年已跌穿多個心理關口，儘管在去年最後幾個交易日，勉強守得住17,000點大關收爐，但以全年「埋單」計，累跌2,734點，約跌13%。

相反，強勢的道指於2023年除創下歷史新高外，全年升約13%，這樣巧合的對比可謂相當諷刺。恒指去年走勢已先後創下多項破底紀錄，但萬萬想不到在2023年完結時，再創下連跌4年史上最長跌浪，亦是自2000至2002年後首次連續3年跌幅超過10%，已經肯定跑輸全球主要股市；跟MSCI所有國家世界指數年內漲逾兩成，並創2019年後最佳表現相比，港股顯然是個慘不忍睹的對比。

去年一直牽制恒指走勢的滬綜指全年累跌約3.7%，深成指全年跌13.5%，以全年總結，滬深股市已錄得連續第二年下跌。

恒指在踏入2024年仍未改劣的主因，相信又是內地A股在元旦假期後未出現明顯回升，儘管反映內地中小企經營情況的財新製造業採購經理指數上月報50.8，按月升0.1，略勝預期，但對內地股市仍然起不了任何作用，反覆下挫。

加上人民幣匯率在2024年伊始，再出現顯著回落，美債息亦突然轉強，導致中港兩地股市出現疲弱困局，短期弱勢可能未會改善，惟有靜待昔日一直被視為強勢股再度轉強，大市才能回穩。建議投資者要先留意港交所能否再現強勢，才能對未來港股作出展望。