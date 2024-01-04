積金評級：MPF三年來首錄正數　上月人均賺5200元

積金評級公布，強積金12月份投資回報約為2.18%，2023年全年收益約達3.51%，為3年來首次錄得年度正回報。按港元計算，強積金12月份投資收益約為242億港元，即469萬名強積金成員平均收益約5,200港元；2023年全年累計收益約374億港元，意味着人均賺逾7,970港元。

截至2023年底，強積金總資產約為1.14萬億港元，全年增加約888億港元，相等於強積金成員平均帳戶結餘約242,800港元，全年增加約18,900港元。

當美國股票基金成為2023年強積金表現最佳的資產類別（見表一），積金局提倡的低收費俗稱「懶人基金」的預設投資策略基金在2023年12個月中，有9個月回報跑贏強積金整體市場，其一年回報率約為14.75%，是該基金自2017年成立以來第二佳的年度表現。

對比預設投資策略基金回報與強積金最受歡迎的基金類別來看，香港及中國股票基金表現是2023年12月及整年表現最差的基金類別，去年下跌13.37%，凸顯了長線多元化投資對許多強積金成員來說是更好的投資方式。

積金評級表示，多元化投資仍然是2024年首選的投資方式。DIS在2023年表現強勁，有信心DIS在2024年繼續提供一致的長期價值。