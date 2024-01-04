地方債務嚴峻！今年到期城投債4.65萬億人幣破紀錄

儘管內地已發行特殊再融資債券，緩解地方政府的流動性壓力，但外媒統計顯示，地方政府融資平台（LGFV）作為發行主體的城投債今年到期，總量達到創紀錄的4.65萬億元人民幣(人民幣)，單計第一季，到期總量高達1.2萬億元。

報道指，中國推出的化債計劃為預期不會出現違約、能保持剛性兌付的「城投信仰」再充值，但因發行期限短的趨勢持續，導致今年到期規模創下歷史新高，其中有30%的到期債券為去年所發。

市場人士認為，城投信仰仍將支撐今年市場需求，但如何嚴控新增債務、降低成本和拉長期限平滑城投公司的負債壓力，仍是各方亟待解決的問題。

標普全球評級信用分析師李春燕表示，最近的化債措施短期內一定程度上支撐了市場信心，但整個城投板塊仍面臨償債壓力。鑑於城投市場化轉型在多方面遇到困難，故此持續發債借新還舊的能力非常重要。

華創證券分析師周冠男等認為，城投債在化債政策支持下，短期內出現首單違約概率較小，市場違約風險整體來看仍低。

Natixis高級經濟學家Gary Ng亦認為，特殊再融資債試點啟動以來，市場似乎堅信政府不想見到任何城投在公開市場違約，這意味着絕大多數的城投可以滾續今年到期的債務。不過，儘管融資能力恢復，無助改變經濟增長放緩帶來的壓力，對於個別財政實力薄弱的高風險地區，可能會在到期高峰面臨困難。