渣打：大型刺激政策欠奉　恒指料16000至17500點波動

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表2024年展望，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，香港及內地股市前景繼續取決於政策方向及刺激措施，由於目前缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治因素及投資者態度審慎，恒生指數料於16,000至17,500點之間波動。

鄭子豐指，如果政策有驚喜，大市可能回到正軌，重上至18,000至20,000點。該行在港股及A股之中，偏好通訊服務、科技、非必需消費品股。

他提到，2024年投資市場料仍分化及分散，多元化部署跨資產類別及地域是策略關鍵。他分析指，地緣局勢緊張，通脹威脅仍在，但壓力緩和，環球股市與債券之間或呈正向關係。該行預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，對優質債券及以美國及日本為首的環球股市帶來正面訊號。

他又提醒要留意市場暗湧，包括地緣政治因素，俄烏及以巴衝突持續，還有今年全球將舉行40場選舉；美國下半年經濟可能陷入衰退；通脹壓力或重現。建議投資者維持多元化基礎投資組合，當中包括黃金及另類策略在內，對於對沖風險甚為重要。

市場憧憬美國聯儲局今年減息，同時關注當地經濟前景。鄭子豐表示，美國加息周期已完結，預料今年6月開始進入減息周期，全年減息1.25厘，並指美國經濟至少在上半年仍能避免「硬着陸」，惟下半年續面臨衰退風險，至於美國10年期國債收益率未來6至12個月或見3.25至3.5厘。他認為，長年期優質美國國債及企業債券值得留意。

內地經濟方面，他指依然缺乏有力的政策支持反彈，因此整體股市難寄望有出色表現。此外，今年內地或會出現消費降級，看好經營特賣場的電商平台、非必須消費品等行業，給予「高配」評級。

外匯市埸方面，該行料日本今季有機會收緊貨幣政策，未來12個月，日圓兌每美元或升值至135，相當於每百日圓兌5.7至5.8港元。渣打高級投資策略師陳正犖表示，美國進入減息周期，非美貨幣可能向上，其中澳元、日圓值得看好。