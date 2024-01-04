頭炮新盤！黃大仙薈鳴首批50伙　入場費338.8萬

該公司執行董事程德韻表示，是次可謂七折賣樓，並形容為「有求必應價」，定價較東九龍新盤有約兩成折讓，相信市民可以負擔。首張價單囊括2伙開放式單位、26伙一房戶及22伙兩房戶，實用面積200至356方呎。

售價方面，價單提供4項付款方法，扣除最高30%折扣優惠後，折實價介乎338.8萬至577.4萬元，折實呎價由14,251至19,083元。所有一房折實價低於400萬元。按定價計，該批單位市值約2.16億元。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟表示，價單特別提供「置業階梯共享付款計劃 」，供特選公屋買家、2023年資助出售房屋申請者或市區更新住戶，最高可獲28%折扣，另有提前成交回贈。

首批入場單位為3樓G室，實用面積230方呎，一房間隔，折實價338.8萬元，折實呎價14,730元。

宏安地產營業及市務部助理總經理黃文浩稱，最平的開放式戶型為8樓J室，實用面積200方呎，折實價358.8萬元，折實呎價約17,940元。兩房入場戶為3樓D室，實用面積350方呎，折實價498.8萬元，折實呎價約14,251元。項目示範單位將於周六(6日)起對公眾開放及同日起收票。

資料顯示，同區對上推出市場的一手樓鑽嶺，於2015年5月推出首批50伙，當時折實平均呎價約15,257元。