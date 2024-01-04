保誠：港人財務健康信心一般　僅3成認覺儲蓄足夠

保誠於9月進行網上問卷調查，訪問了733名年齡介乎18至60歲的香港受訪者。調查顯示，港人對整體財務健康狀況整體得分僅53.1分。在四大評估指標中，受訪港人的「現時財務安全感」與「未來財務安全感」指數分別錄得59.9分及52.6分，高於他們的「現時財務自由度」及「未來財務自由度」得分52.3分及47.5分。

當中，18至35歲人士的未來財務自由度及安全感得分，屬所有年齡層中最低，原因可能是他們面對各種困難，例如欠缺清晰的儲蓄目標（26%）、所背負的財務負擔（43%）等。相反，50歲及以上受訪者或已累積了一定財富，且無需再供養父母或子女，因此他們對財務健康感到更樂觀。

根據調查，港人預算將逾五成月入作為日常開支，約三成放在儲蓄，16%則用作投資，當中以買股票佔多。另外，只有30%人認為自己有足夠儲蓄。

保誠首席產品管理總監馮偉成指，港人目前財務健康狀況只屬僅僅合格，即使港人有清晰儲蓄目標，並且習慣每月儲錢，但仍未能完全達到財務自由。由於不少人要將超過一半月入作為日常支出，故此他們更會關注目前的財務狀況多於未來需要，可能會妨礙他們實現財務目標，削弱他們對退休後的財務狀況信心。

他認為，18至35歲人士宜及早規劃，明白財務重要性，才可迎接財務自由，保障退休後的生活質素。

另外，保誠推出升級版延期年金計劃，以提供更多年金計劃的選擇和額外保障。馮偉成指，留意到客戶對提供穩定現金流的產品及退休保障需求增加，年金產品符合客戶需要。