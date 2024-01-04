【暢新鈔過年】農曆新年鈔票兌換　三間發鈔銀行有咩安排？

農曆新年將至，金管局及3間發鈔銀行——滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行(香港)周四(4日)宣布，3間發鈔銀行的分行將於1月25日(周四)至2月9日(周五)提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

1.25至1.27朝8晚9換新鈔

為方便市民換鈔，3間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

(1)於提供換鈔服務的首3天，即1月25日(周四)至1月27日(周六)，提早營業時間至早上8時，以及指定上述的額外營業時段(即早上8時至9時)專門用作提供換鈔服務；

(2)於1月18日(周四)起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

(3)實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

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滙豐銀行：觀塘旺角屯門ATM都暢得

滙豐銀行為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機(ATM)「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心，以及3間覆蓋全港18個公共屋邨的流動銀行的指定自動櫃員機提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

旺角分行地址：彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下

觀塘分行地址：開源道71號皇子大廈地下

屯門市廣場︰第二期高層地下1號舖

滙豐又稱，1月18日起，客戶可經流動理財(完整版及簡易版)或滙豐香港網站(www.hsbc.com.hk)，預約在1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔，或「迎新鈔」套裝，每份套裝總值港幣3,000或6,000元，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔。

渣打香港：可網上預訂「迎新鈔」 選定時間領取

渣打銀行（香港）表示，於1月18日早上9時起開放網上預訂新鈔兌換服務，今年將加入「迎新鈔」供網上預訂，然後於其選定的分行及時間領取，另鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，或透過SCMobile向親友派e-利是。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇:

1)新鈔+「迎新鈔」套裝100張面額20元新鈔及20張面額$50新鈔；及20張面額50元「迎新鈔」，總值4,000港元。

2)新鈔套裝100張面額20元新鈔及20張面額50元新鈔，總值3,000港元。

3)「迎新鈔」套裝20張面額50元「迎新鈔」，總值1,000港元。

渣打香港分行將於年1月25日至2月9日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務 ，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。

中銀香港：設總值3000元「新鈔標準裝」

中國銀行（香港）表示，由1月25日起，分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000港元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔，供客戶兌換。為減少客戶輪候的時間，客戶可從1月18日起透過手機銀行及該行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。

此外，中銀香港分行將在1月25至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。該行今年將繼續在BoCPay及手機銀行提供「Phone利是」服務。