【2023回顧】機構評選十大數碼化轉型事件

大灣區國際信息科技協會公布2023年度數碼化轉型國際十大事件，報告評審委員會成員代表之一的會計師行羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，今年評出的10大事件均環繞3個特點，分別是先進國家和地區對於生成式人工智能(AIGC)的使用和規範；促進國家地區數碼經濟發展推出的政策和結盟；以及數據跨境和個人資料隱私維護的相關法規等國際性的標杆事宜。

他認為，數碼化轉型10大事件選舉的意義十分重大，能讓大眾瞭解和體會全世界，在數碼化轉型的進程上取得的成就和帶來的機遇和挑戰，特別是粵港澳大灣區，而更重要的是讓企業認識有關發展機遇和挑戰，從而思考應該如何布局，以策劃合適的發展計劃。

2023年度數碼化轉型國際十大事件

1. OpenAI發布ChatGPT後推動AI應用落地

2. 歐洲議會通過了《人工智能法案》

3. 數字中國規劃提出「2522」整體框架，

4. 《粵港澳大灣區(內地、香港)個人信息跨境流動標準合同實施 指引》發布

5. 區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)2022年1月1日生效實施。

6. 歐盟委員會提出「數碼歐洲」計劃

7. 國家數據局正式獲批成立，配合「數據二十條」發布

8. 歐盟《數字服務法》(DSA)正式生效

9. 網信辦發布《規範和促進數據跨境流動規定》

10. 美國政府簽署通過《安全、可靠和可信賴的開發和使用人工智能(AI)》的行政命令