復星旅文：元旦3天假期　Club Med中國區營業額增逾倍

Club Med地中海俱樂部北大壺、亞布力、長白山三家冰雪度假村於12月29日至31日期間平均入住率達95%以上，南京仙林、太倉、安吉、延慶四家度假村於去年12月30日及31日接近「滿房」。

至於三亞·亞特蘭蒂斯，元旦假期營業額按年升12%，較2019年增加12%，並創開業以來元旦假期最高營業額，平均入住率達94%。

設有室內滑雪場的太倉阿爾卑斯國際度假區，阿爾卑斯雪世界元旦假期的日均客流量達3,000人次，並進入12月以來平日客流量達約1,500人次。

據中國文化和旅遊部數據4顯示，元旦假期3天，內地境內旅遊出遊1.35億人次，按年增長1.55倍，按2019年同期升9.4%，實現境內旅遊收入797.3億元人民幣，按年增加逾2倍，較2019年增長5.6%。