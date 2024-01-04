道期升43點　油價漲1%　美將公布就業數據

2024年01月04日 16:15
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    美匯指數報102.3；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報7.1590；美元兌日圓報143.45；歐元處1.0939；英鎊報1.2686。金價報2,047美元。油價升1%，布油報76.88美元，紐油處73.49美元。比特幣偏軟，報42,782美元。道指期貨升43點。
    焦點數據：
    20:30 美國去年12月Challenger裁員人數
    21:15 美國去年12月ADP就業變動
    21:30 美國申領失業救濟人數
    22:45 美國去年12月綜合採購經理指數
    22:45 美國去年12月服務業採購經理人指數
    ●恒生指數全日收報16,645點，跌不足1點，主板成交近704億港元。中升跌4%，東方海外逆市升逾3%。https://reurl.cc/092A79
    -渣打：大型刺激政策欠奉，恒指料16000至17500點波動。
    -復星旅文：元旦3天假期，Club Med中國區營業額增逾倍。
    -奧思集團：客人消費迫近疫前水平，港人北上影響微。
    -比亞迪沽空比率升至去年9月以來新高，憂慮競爭加劇致銷售放緩。
    ●滬深三大指數下跌。滬綜指收報2,954點，跌12點或0.43%。
    https://reurl.cc/RWj5a6
    內地經濟：
    ●惠譽下調內地四大資管公司評級，3家列負面觀察。
    ●傳內地部分銀行削員工出差費用，要求勿選商務客位及訂平酒店。
    ●地方債務嚴峻！今年到期城投債4.65萬億人幣破紀錄。
    ●內地上月財新服務業PMI升至52.9，高於預期。
    香港經濟：
    ●香港上月PMI升至51.3，惟經營情緒更為悲觀。
    ●農曆新年鈔票兌換，三間發鈔銀行有咩安排？
    ●積金評級：去年MPF人均賺約8000元，3年來首錄正回報。
    ●星展謝家曦：港PMI受制內地經濟復甦需時及息口高企。
    ●羅兵咸趙柏基：數碼化成大趨勢，發展須平衡數據道德等挑戰。
    ●保誠：港人財務健康信心一般，僅3成認覺儲蓄足夠。
    外地經濟：
    ●美國去年破產宗數升18%，商業破產重組增七成。
    ●聯儲局會議紀錄：官員料今年減息，惟未有時間表。
    企業消息：
    ●英特爾成立新公司，聚焦企業用生成式AI。
    ●日航料機場飛機相撞事故損失逾8億，據報AIG為全保牽頭商。
    ●裁員潮再現！施樂擬今季裁員逾3000人，股價挫12%。
    ●高盛據報與貝萊德及Grayscale洽商，成比特幣現貨ETF認可交易商。
    ●狙擊亞馬遜？TikTok據報擬將美國電商業務擴大10倍。