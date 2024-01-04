道期升43點　油價漲1%　美將公布就業數據

美匯指數報102.3；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報7.1590；美元兌日圓報143.45；歐元處1.0939；英鎊報1.2686。金價報2,047美元。油價升1%，布油報76.88美元，紐油處73.49美元。比特幣偏軟，報42,782美元。道指期貨升43點。

焦點數據：

20:30 美國去年12月Challenger裁員人數

21:15 美國去年12月ADP就業變動

21:30 美國申領失業救濟人數

22:45 美國去年12月綜合採購經理指數

22:45 美國去年12月服務業採購經理人指數

-渣打：大型刺激政策欠奉，恒指料16000至17500點波動。

-復星旅文：元旦3天假期，Club Med中國區營業額增逾倍。

-奧思集團：客人消費迫近疫前水平，港人北上影響微。

-比亞迪沽空比率升至去年9月以來新高，憂慮競爭加劇致銷售放緩。

●滬深三大指數下跌。滬綜指收報2,954點，跌12點或0.43%。

內地經濟：

●惠譽下調內地四大資管公司評級，3家列負面觀察。

●傳內地部分銀行削員工出差費用，要求勿選商務客位及訂平酒店。

●地方債務嚴峻！今年到期城投債4.65萬億人幣破紀錄。

●內地上月財新服務業PMI升至52.9，高於預期。

香港經濟：

●香港上月PMI升至51.3，惟經營情緒更為悲觀。

●農曆新年鈔票兌換，三間發鈔銀行有咩安排？

●積金評級：去年MPF人均賺約8000元，3年來首錄正回報。

●星展謝家曦：港PMI受制內地經濟復甦需時及息口高企。

●羅兵咸趙柏基：數碼化成大趨勢，發展須平衡數據道德等挑戰。

●保誠：港人財務健康信心一般，僅3成認覺儲蓄足夠。

外地經濟：

●美國去年破產宗數升18%，商業破產重組增七成。

●聯儲局會議紀錄：官員料今年減息，惟未有時間表。

企業消息：

●英特爾成立新公司，聚焦企業用生成式AI。

●日航料機場飛機相撞事故損失逾8億，據報AIG為全保牽頭商。

●裁員潮再現！施樂擬今季裁員逾3000人，股價挫12%。

●高盛據報與貝萊德及Grayscale洽商，成比特幣現貨ETF認可交易商。

●狙擊亞馬遜？TikTok據報擬將美國電商業務擴大10倍。