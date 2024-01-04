本港甲廈空置量升至1430萬呎歷史新高　相當於7幢中環IFC

本港經濟不景氣，拖累通關後的商廈市場仍未見起色，2023年整體甲級寫字樓空置率升至16.4%，涉及樓面面達到1,430萬方呎，同創歷史新高，空置樓面相當於7幢中環國際金融中心2期(IFC2)。

世邦魏理仕周四(4日)發表的《2024年香港商業房地產市場展望》指出，香港商業房地產市場各個板塊在2023年呈現各種不同的走勢，投資量錄明顯下降。該行香港區研究部主管陳錦平表示，去年商業房地產市場復甦慢於預期，鑑於融資成本創22年來的新高，負收益加深，投資意欲減半，投資量創15年新低。隨着中國經濟走強，香港經濟將在2024年繼續復甦，潛在的減息將改善投資市場動力。預計今年整體房地產需求將溫和增長。

該報告又指，2023年甲級寫字樓租賃活動主要由搬遷和整合需求推動，惟租賃走勢在第四季度回落，總租賃量按季度下降約39%至約754,000方呎，不過，全年成交量達400萬方呎，按年增加約8.7%。

儘管部分新商廈項目出現延誤，但2023年新增供應130萬方呎的預租活動緩慢，令空置率於2023年年底達到歷史新高，整體空置率過往12個月內增加約1.1個百分點，同時亦導致去年第四季租金按季下跌約2.3%，全年跌幅約6%。

該公司香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩預期，香港金融市場將復甦，並支持寫字樓需求溫和增長。然而，大多企業將仍謹慎控制成本，高空置率將令業主保持競爭力，租賃將繼續有利於租戶，預計今年租金將再下降約5至10%。

商舖市場方面，儘管零售租賃在2023年下半年增長放緩，惟以全年計則反彈強勁。2023年整體租賃量達150萬方呎，創歷史新高。餐飲、化妝品及藥房繼續在核心區街道擴充，以滿足不斷增長的遊客數字。由於旅客消費模式轉變，奢侈品牌繼續保持觀望態度。

強勁的租賃需求確保核心區街道商舖空置率在去年12月進一步下降至約9.1%，為自2020年第一季以來首次降至個位數，遠低於2022年12月的約14.9%。第四季核心區街道商舖租金增長放緩，按季增加約0.7%，為2022年第四季以來的最小增幅，全年按年增長達約6.3%。該行香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強指，展望2024年，內地經濟復甦、人民幣升值預期以及潛在降息，將支持旅客及本地消費，預計今年核心區街鋪租金或會適度增長約5%左右。

至於去年整體工業租賃市場走弱，新增租賃量從2022年約630萬方呎，下降至2023年約290萬方呎。由於赤鱲角新項目落成，倉庫空置率由約2.5%上升至約5.3%。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文預計，2024年倉庫租金將輕微下降約5%以內。

2023年商業地產投資額(交易額超過7,700萬港元，不包括淨地或關聯交易)總計約400億元，僅佔去年總額約53%。年內僅登記 105宗交易，約為2022年約60%。恢復免檢疫旅行未能刺激內地投資者需求明顯復甦。涉及的相關交易額僅錄約85億元，低於2022年約146億元。該行香港資本市場及私募投資部執行董事兼主管周鎮邦則預期，今年交投將回升，但相對較高的融資成本，將阻礙交易量和資本價值的V型反彈。