「4球」以內上車盤湧現 荃灣兩房戶僅賣370萬

荃灣上車盤再錄低於「4球」成交，荃灣荃德花園兩房單位，劈價後以370萬元易手，逾5年多帳面貶值83萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南稱，北角中心大廈C座高層1室，實用面積約798方呎，套三房間隔，去年8月以1,000萬元放盤，最終以700萬元成交，5個月內累減300萬元或約三成，呎價約8,772元，約47年單位升值逾29倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角和富中心3座中層B室，實用面積約1,073方呎，套三房加工人房間隔，望海景，成交價1,650萬元，呎價約15,377元，單位原先叫價1,750萬元，減價100萬元，減幅約5.7%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街37號中層D室，實用面積約481方呎，一房間隔，望內園平台景，最初開價500萬元，議價後減至481萬元易手，呎價約10,000元。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣薈悅中高層D室，實用面積約333方呎，一房間隔，最初開價558萬元，議價後以530萬元成交，呎價約15,916元，原業主於2017年10月以536萬元購入，持貨約6年多帳面需蝕讓6萬元離場。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以770萬元放盤後，吸引新買家洽詢，雙方經議價後以約730萬元成交，呎價約14,777元。

●中原蘇俊賢指，大角咀港灣豪庭4座中層B室，實用面積約386方呎，兩房間隔，享內園景，開價650萬元，現減至588萬元成交，呎價約15,233元，新買家為專才買家，原業主持貨近9年，帳面獲利40萬元。

●利嘉閣甘尚德稱，西南九龍君滙港6座極高層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，望海景，原先開價1,030萬元，最終議價至960萬元易手，呎價約20,084元。

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新界區

●利嘉閣許喜龍指，荃灣荃德花園B座中層B室，實用面積約340方呎，兩房間隔，原先開價400萬元，最終以370萬元易手，呎價約10,882元，原業主於2018年以453萬元買入，帳面蝕83萬元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣盈翠半島6座高層F室，實用面積約670方呎，套三房間隔，去年10月叫價1,080萬元，上月主動將單位減至1,030萬元放售，終以1,006萬元成交，呎價約15,015元，原業主於2017年買入，帳面獲利36萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門華都花園3座低層B室，實用面積約412方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附裝修，議價後以356.8萬元成交，呎價約8,660元，原業主於2017年以約445萬元購入，轉手帳面虧蝕約88.2萬元。

●美聯顧耀彬稱，屯門南浪海灣3座高層G室，實用面積約594方呎，兩房間隔，區內用家見單位位處高層，議價後以686.8萬元承接，呎價約11,562元，原業主2018年以695萬元購入，帳面蝕8.2萬元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍1月暫錄約4宗二手買賣，其中沙田第一城16座中層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，去年9月時開價約550萬元，議價後以443萬元易手，呎價約13,547元，累減約107萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍名城盛世3座北翼低層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，望市景，放盤兩個月，叫價1,100萬元，終以1,047萬元沽出，減價53萬元，減幅約4.8%，呎價約15,218元。

●美聯楊震霆稱，馬鞍山聽濤雅苑11座中層E室，實用面積約約787方呎，開價948萬元，放盤約3個月，減價108萬元，以840萬元成交，呎價約10,673元，原業主2005年5月以375萬元購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區1月暫錄約4宗二手成交，馬鞍山雅典居10座中層D室，實用面積約727方呎，套三房間隔，議價後以780萬元易手，呎價約10,729元，新買家為用家，原業主於2009年以412萬元連車位購入。

●利嘉閣蔡麒麟指，將軍澳中心2座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望海景，新買家為換樓客，早前以780萬元放售，最終願意以743萬元成交，呎價約15,978元。

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