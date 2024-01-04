黃大仙新盤開價「有求必應」 入場費338萬元
2024年01月04日 20:49
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今年首個新盤開價，黃大仙新盤公布首張價單提供50伙，逾一半單位折實價「3字頭」，發展商形容定價屬「有求必應價」。
●黃大仙薈鳴首批50伙 一房折實入場338萬元
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，周四(4日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約15,326元，一房入場費由338.8萬起。首張價單囊括2伙開放式單位、26伙一房戶及22伙兩房戶，實用面積200至356方呎。價單提供4項付款方法，扣除最高30%折扣優惠後，折實價介乎338.8萬至577.4萬元，折實呎價由14,251至19,083元。所有一房折實價低於400萬元。
●屯門飛揚第1期鳳凰樓三房售1,011萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周四(4日)售出1座21樓A室，實用面積712方呎三房，成交價1,011.7萬元，呎價約14,209元。長實地產營業部助理首席經理楊桂玲表示，上述單位位處「鳳凰樓層」，享小欖一帶海景。飛揚第1期將於短期內交樓，至今已累售340伙，佔該期數單位約85%，套現17.7億元。
●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉逾3,121萬元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(4日)接連沽出兩伙，共涉3,121.2萬元。其中，第17座地下D室，實用面積1,310方呎，三房間隔，連137方呎花園，以1,706萬元成交，呎價約 元。另一伙為2座2樓A室，實用面積1,160方呎，三房間隔，成交價1,415.2萬元，呎價為12,200元。
●鰂魚涌THE HOLBORN增8,000元現金回贈
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周四(4日)更新價單，增設「2024新年現金回贈」優惠，由本月8日至31日購入單位的買家，可獲8,000的現金回贈，將直接用於支付樓價餘額。該盤安排下周一發售8伙。
●啟德維港1號兩房呎價約18,568元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(4日)售出2A座5樓C室，實用面積440方呎，屬兩房間隔，成交價817萬元，呎價約18,568元。
●旺角ONE SOHO一房售588萬元
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，周四(4日)以588萬元售出12樓B7室，為實用面積320方呎的一房單位，呎價約18,375元。
●大埔University Hill第2A期頂層戶呎價約19,241元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，最新售出漾景閣第3座12樓A5室頂層特色戶，單位實用面積442方呎，兩房間隔，連158方呎天台，透過招標以逾850萬元獲承接，呎價約19,241元。
●內地專才斥609萬元購入土瓜灣明雋
佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站、已屆現樓的明雋，周四(4日)錄得今年首宗成交，售出18樓B室，為實用面積259方呎的一房戶，成交價609.49萬元，呎價約23,532元。據悉，該單位買家為內地專才，計劃在本港工作及長遠發展，並看好樓市發展，購入上述單位自住。
●洪水橋滙都I兩房售646萬元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(4日)售出第1座8樓B03室，為實用面積452方呎的兩房單位，成交價646.91萬元，呎價約14,312元，買家另享有多項現金回贈。
●何文田傲玟三房2,800萬元沽
何文田一手樓盤傲玟，最新透過招標賣出第2座2樓B室，實用面積1,408方呎，三房間隔，成交價2,800萬元，呎價約19,886元。
●藍田KOKO MARE夥中原推優惠
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周四(4日)公布聯同中原地產推出全新置業優惠。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至本月31日，經該行購入上述項目首6名兩房連開放式廚房單位的買家，可獲贈價值約1.8萬港元的新春團年晚宴餐飲禮券，優惠總值約10.8萬元，先到先得，送完即止。