黃大仙新盤開價「有求必應」　入場費338萬元

今年首個新盤開價，黃大仙新盤公布首張價單提供50伙，逾一半單位折實價「3字頭」，發展商形容定價屬「有求必應價」。

●黃大仙薈鳴首批50伙 一房折實入場338萬元

●屯門飛揚第1期鳳凰樓三房售1,011萬元

●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉逾3,121萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN增8,000元現金回贈

●啟德維港1號兩房呎價約18,568元

●旺角ONE SOHO一房售588萬元

●大埔University Hill第2A期頂層戶呎價約19,241元

●內地專才斥609萬元購入土瓜灣明雋

●洪水橋滙都I兩房售646萬元

●何文田傲玟三房2,800萬元沽

何文田一手樓盤傲玟，最新透過招標賣出第2座2樓B室，實用面積1,408方呎，三房間隔，成交價2,800萬元，呎價約19,886元。

●藍田KOKO MARE夥中原推優惠

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，周四(4日)公布聯同中原地產推出全新置業優惠。中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由即日起至本月31日，經該行購入上述項目首6名兩房連開放式廚房單位的買家，可獲贈價值約1.8萬港元的新春團年晚宴餐飲禮券，優惠總值約10.8萬元，先到先得，送完即止。