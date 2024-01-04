Apple再遭券商調低投資評級　已是本周第2劑

蘋果公司(Apple Inc.)踏入2024年可謂流年不利，本周第2度遭券商下調投資評級。這次出手的是美資的派杰(Piper Sandler)，但與本周較早前削Apple評級到「減持」的英資投行巴克萊不同，派杰只是降至「中性」，但把2020年3月起維持至今的「增持」取消，也算有代表性，可見Apple漸漸失寵。

理據方面，主要是中國宏觀經濟環境欠佳有削弱iPhone需求之虞，又謂對智能手機庫存感到憂慮，同時前瞻市盈率達到29倍，估值較過去5年平均高昂。

現時券商對Apple的評級基本上都是「買入」或「增持」，目標價平均為200美元。然而，英資投行巴克萊唱反調，儘管目標價僅降一美元或0.6%，至160美元，但評級就由「中性」貶至「減持」，可謂出格。

巴克萊的理據為，按照其最新調查發現，iPhone 15在發達國家銷情仍舊疲弱，中國尤為不濟，Mac機、iPad和可穿戴裝置亦反彈乏力。以iPhone 16性能上恐怕不會有太多升級，也不容樂觀。

另一方面，應用程式(App)下載平台App Store「印銀紙」的能力或不如以往，事緣App開發者一直希望Apple容許App使用第三方支付服務，如是者，App Store費用收入有銳減30%之虞。

事實上，Epic Game控告Google不准其用第三方支付的反壟斷官司經已獲判勝訴，法院本月會開始着手裁決Google的補償方案。由於本案與App Store處境雷同，巴克萊憂慮，針對App下載平台的調查會加劇，遂預先把Apple本財年及下財年的服務收入增長由約20%，分別降至約10%和約8%。