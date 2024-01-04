陸秉鈞：重溫美股去年熱點　展望2024大概率表現仍佳

本欄2024年首篇文章，筆者先在此祝願大家今年身體健康，享受賺錢之樂！先說身體健康，是因為只有身體好，賺錢才有意義；至於賺錢之樂，香港股市可能較難給予大家，儘管筆者好看今年的恒指，但較為看淡首季的走勢。而恒指首天開紅盤後亦無以為繼，倒跌收場。要享受賺錢之樂，看來美股在首季仍然是較容易達到的。踏入2024年，或許我們可以借助美股2023年的強「運氣」，繼續在美股上為2024年帶來收益。

美股出現明顯年跌幅後升勢能持續兩年

美股在2022年經歷了較為慘淡的一年，標普500指數當年跌幅超過了19%，但在2023年就強者回歸，報復性上升之餘，道指更創下歷史新高。這對今年也是個好兆頭。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick的統計顯示，自1950年以來，標普500指數曾六次在上一年大跌10%或更多後反彈至少10%。而根據該統計，每次該指數的反彈都會持續到第二年，平均年回報率爲11.7%。

美股一年漲幅達20%後 接着一年也大概率上漲

如果人們以史爲鑑的話，2023年美國股市的大幅上漲，可能會爲明年的股市帶來更多提振。美國三大指數今年均實現了兩位數漲幅，標普500指數全年漲超24%，納指更是大漲超43%。多份歷史規律統計看好明年市場，其中，LPL Research追溯到1950年的數據顯示，標普500指數在上漲20%或更多後的年份裏平均能上漲10%，高於整體水平。這些年份出現正面回報的概率也要更高達80%，而平均水平爲73%。

AI行業熱潮影響僅次於衝擊金融體系的大事

美股2023年最大的漲幅功臣，非科技股莫屬。大家對「納指七雄」的表現一定不陌生。筆者去年對美股的推介只有三只，分別是英偉達(NVDA.US)、微軟(MSFT.US)和蘋果公司(AAPL.US)，全是屬於七雄之中。當中筆者於年初推介的英偉達更加是眾人焦點，是2023年牛牛圈TOP3熱度的股票。

事實上，美國科技股的強勁表現，離不開Chat GPT的火熱所引起的投資熱潮。相關事件在港人熱議的投資事件上，佔到2023年的第三位。而剛剛提到英偉達，因為今年兩次公布業績後都讓市場「驚喜萬分」、造成暴漲的熱潮討論下，也讓相關事件進佔熱議事件的第四位。在它們前面的，就是排第一的美聯儲研究如何「踩鋼線」般的在「打擊通脹」和保持金融穩定中取得平衡，不讓經濟硬着陸；和排第二的「美國銀行業危機」，上半年不少投資者看到美國多間銀行轟然倒塌，一度聯想金融海嘯將會重臨。但前兩者都是影響國家而致世界金融體系的金融大事，所以反過來說，生成式AI(Generative AI)行業的發展和對股市的影響，已經是僅次於此了。

那麼筆者如何看待今年生成式AI行業對股市的影響呢？筆者的三只推介股份今年又如何展望呢？筆者於下周再為大家探討。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)