東方日報B1：港府今季不推住宅地　前所未見

樓市積弱，去年政府推地即使沒有流標，亦僅以低價批出。發展局周四公布新一季賣地計劃，考慮到市場氣氛，今季將破天荒沒有任何住宅土地供應，為2011年主動賣地以來近13年首見。全年度供應只有約11,530伙，較目標低逾一成，將為4個年度首次不達標。

發展局局長甯漢豪表示，考慮到市場投地氣氛淡靜，今季不會推出住宅用地。但不代表對市場欠缺信心，惟需要留意市況發展，否則招標反應不理想，市場出現另一種解讀，並不是好事。而過去幾個月市場投地胃口不好，依靠其他供應來源也有合適性。

她續稱，政府推地亦不能一成不變，不是每個季度都要有土地供應，季度公布賣地計劃原意，是有年度供應目標之餘，也要每季審視市場狀況再作安排。

資料顯示，去年第四季政府僅推一幅住宅地，涉及約110伙，已是賣地以來逾12年最少，惟低處未算低，本季更出現零供應局面。回顧過去，大部分季度住宅官地單位供應量均多於千伙，而歷來高位於2014年首季錄得，當時政府一口氣推出12幅住宅地，提供約5,500伙。

事實上，本季住宅供應仍以私人項目為主，期內將有8個私人發展及重建項目完成換地，涉及約1,630伙。加上去年流標，並已交由房協發展的荃灣油柑頭用地約1,940伙，今季住宅供應仍有約3,570伙。不過，計及對上3個季度的供應，本財政年度供應量仍屬政府主動賣地以來約14年最少。

同時，由於賣地成績未如理想，僅售出3幅住宅官地，涉及金額合共約73億元，計及對上3季補地價收益約50億元，合計約123億元，較年度預算約850億元差距甚遠。

地產建設商會執委會主席梁志堅指出，即使市況淡靜，也有不少市民有置業需求，發展商不會停止賣樓，認為政府暫停推出住宅地，向市場發出了負面訊息，減少了中小型財團競投機會。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，近期私人住宅庫存量偏高，有接近兩萬伙，相信政府今季安排也有考慮相關因素。中原測量師行張競達指，息口高企及樓價下跌等因素夾擊，影響發展商的投地意欲，跌市下暫停推地，可以避免造成浪費土地資源。

另方面，古洞北及粉嶺北新發展區有6宗原址換地申請最終未有成事。對於有發展商認為補地價金額過高，甯回應指，該些申請均已屆商討補地價階段，其他條件如建築期等都沒有異議，終未有完成反映雙方對地價要求不同。相對地，亦可說是發展商提出的補價水平「低到不切實際」。

她續稱，補地價需雙方「你情我願」，能否完成以平常心看待，但強調拓展新發展區由政府主導，即透過收地進行發展。而加強版原址換地安排，是考慮到若業權人能夠配合，政府亦樂意讓私人發展商參與，否則，後續工作就是由政府按照遊戲規則，進場收地發展。上述不成功申請個案，將於未來數周於土地張貼通告收地，3個月收歸政府。