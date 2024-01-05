施羅德：環球經濟存變數　用組合拳應市

在過去一個多月調整了對環球經濟走勢的看法，認為經濟「軟着陸」的可能性已有所增加，出現「硬着陸」的可能性似有所下降。市場洋溢着讓人安心和喜悅的消息，尤其是在美國在過去數星期，利率前景出現了明顯的變化。股市做好令金融狀況變得較為有利，而美國聯儲局趨向鴿派的作風亦意味着今年有可能減息0.75厘。

環球製造業周期漸漸出現改善迹象，故將環球經濟出現「軟着陸」的概率提升至70%。當然，亦注意到知道金融市場已於過去數星期反映相關預期。美國經濟展現強勢，尤其是在勞動市場方面，職位空缺增長強勁令當地失業率於近月首次回落。雖然服務業尚未出現商品通縮的情況，但通脹已持續降溫。

須顧及「不着陸」風險

由於有迹象顯示，利率收緊政策對歐洲經濟增長的影響或已見頂，對歐洲及英國經濟前景的觀點亦已從此前較悲觀轉趨中立。不過，環球經濟「硬着陸」的風險仍然存在，但即使仍無法排除今年出現環球經濟衰退的可能性，這個風險已明顯較之前小。現時較為寬鬆的金融狀況，應可對未來數月的商業活動起到正面作用。

另一項風險則是環球經濟「不着陸」。從近日的數據所見，美國小型企業或正再度面臨價格方面的壓力。因此，將繼續密切關注目前的通縮趨勢會否逆轉。

看好歐洲投資級債券

因應經濟增長疲弱、通縮及各國央行趨向鴿派的宏觀環境，為投資者整體持有更多長債(即較高利率風險)提供理據，但仍有需要認清金融市場已迅速反映其對新宏觀經濟預期的事實，因此，宜採取「組合拳」配置資產。目前更偏好存續期較短、在孳息率曲線上有較大可能跑贏長債的資產之上。在相同的宏觀觀點下，以更合理的估值進行配置。此外，亦調整了對跨市場資產的看法。在聯儲局轉向暗示減息的情況下，美國的長債會較歐洲長債更具吸引力。

現時對大多數優質企業債券仍然維持樂觀看法，當中以有擔保債券、證券化企業債券和半主權債券的估值最具吸引力。但鑑於近期的市場變化，企業債券的吸引力已有所下降，尤其是美國企業債券。就目前的估值來看，會較看好歐洲的投資級別債券。.

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