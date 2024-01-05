陳鳳珠：港股要重拾升勢　點解有難度？

2023年為疫後經濟活動逐漸復常的一年，但內地及本港的經濟復甦能力卻遠差過市場預期，在內地持續減息以推動經濟時，外圍經濟體卻處於加息周期，資金因而持續流走，而留在本港的資金亦因銀行存款利率上升而被鎖定，加上投資信心不足，港股於去年走勢每況愈下，去年12月更創出年內新低，反映投資者對前景甚為謹慎。

去年恒指的高位出現在1月底，達到22,700點水平，市場當時認為全球經濟體經歷了3年的抗疫終可回復正常，並預期企業投資及消費均會回暖，推動資金進入股市。可惜其後經濟數據顯示內地及本港的經濟復甦情況未如理想，市場開始轉趨審慎，即使企業業績反映多個行業出現復甦，但資金始終未敢作中長線部署，因此對股市的支持力度有限。

美啟動減息利好增長股

到去年12月非但沒有出現基金粉飾櫥窗，恒指更創年內低位，低見15,972點水平，雖然其後大市走勢略為回穩，恒指於2023年最終收報17,047點，但全年錄得13.8%的跌幅，跑輸全球主要股市，並已連續第4年下跌。

臨近去年底，美國的經濟數據已反映當局沒有進一步加息條件，預期加息周期已完結，甚至有機會提早於今年上半年開始減息，但仍未能利好投資氣氛。若美國展開減息周期，而幅度及速度較預期大及快，料增長型行業如科網及生物醫藥的估值將可逐步修復。其實，科技企業於去年的業績已反映基本面逐步改善，但股價受制於美國加息周期及內地政策。

另外，內地一直以推動內需為支持經濟增長的重要元素，因此預期內需消費可逐漸回升。除此之外，港股去年共有超過180家公司作出回購，累計回購金額逾1,110億元，創下歷史新高，其中以科網巨頭的回購金額相對較高，料企業未來仍有機會持續作出回購，以反映對前景的信心。

不過，聯儲局去年12月的議息會議紀錄顯示利率可能處於或接近高峰，將在一段時間內保持限制性，今年內或會減息，但減息路徑的不確定性很高，若通脹不配合，仍有可能進一步加息。由於聯儲局的未來息口去向仍然未明朗，料港股短期內難以恢復上升趨勢。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)