美股個別發展　比特幣漲逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.07%，報102.42；港匯見7.8082；離岸人民幣(CNH)報7.1759；美元兌日圓處144.69；歐元報1.0945，英鎊報1.2682。金價處2,043.1美元。布油報77.72美元，紐油報72.33美元。比特幣升3.39%，報4.42萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水50點。

●道指收報37,440點，升10點或0.02%；標指收報4,688點，跌16點或0.34%；納指收報14,510點，跌81點或0.56%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,560點，跌84點或0.51%。

●1月恒生指數夜期收報16,590點，跌88點，低水56點，成交10,263張。

●紐約期油收報每桶72.19美元，跌0.7%；倫敦布蘭特期油3月合約收報每桶77.59美元，跌0.84%。

●紐約期金收報每安士2,050美元，升0.35%。

●英國富時100指數收報7,723點，升40點或0.53%；德國DAX指數收報16,617點，升78點或0.48%；法國CAC指數收報7,450點，升38點或0.52%。

●安踏品牌產品去年零售金額錄高單位數增長。

●美國「小非農」就業數據勝預期，上月ADP私人就業職位增長16.4萬個，遠多過市場預期的12.5萬個。

●歐洲通脹重燃，德國12月CPI升至三個月來最高，法國12月服務業通脹升溫。

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