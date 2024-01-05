美股「空軍」去年勁蝕1.5萬億 邊隻股份輸得最甘？

外媒報道，美股去年勁升，令「空軍」重創，創下疫情最嚴峻時期以來最大累積虧損。對他們來說，地區銀行及疫苗股是去年少數亮點之一。

報道引述S3 Partner數據，第一共和銀行(First Republic Bank)倒閉，使其成為「空軍」去年最賺錢的押注，帳面獲利高達16億美元。疫苗生產商莫德納(Moderna)位居第二，該股去年跌45%，為「空軍」賺得11億美元。

整體來說，將目標瞄準大型科技股的「空軍」，在去年遇上重大虧損。S3數據顯示，去年「空軍」帳面損失近1,950億美元(1.52萬億港元)，幾乎令他們在2022年股市暴跌時近三分之二獲利回吐。他們2021年累計虧損約1,420億美元，2020年累蝕約2,420億美元。

此外，沽空特斯拉(Tesla)對「空軍」帶來最大痛苦，原因是在Tesla股價翻倍時，他們去年蒙受達122億美元帳面損失，英偉達 (Nvidia)以112億美元排第二，其他重創「空軍」的還有科技股七巨頭 (Magnificent Seven)、一些半導體公司，以及Coinbase。

S3 Partner預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示，「空軍」傾向把資金投入去年升幅最大股票，因而導致他們每投入1美元，就有高達73%會產生負回報。