美國科技界表面風光？去年裁員人數大增7成...

美國大型科技股去年業績亮麗，股價亦顯著上升，但不代表從業員可齊齊分享「大餅」，不少更是公司取得佳績的犧牲品！

外媒引述求職機構Challenger Gray & Christmas最新企業裁員報吿，2023年美國企業裁員人數達72.16萬，較2022年大增98%，創2009年以來新高，當年全美有128.8萬人失去飯碗。主要受到人工智能興起、企業併購及資源重組所影響。

報告指出，科技業是去年的裁員「重災區」，共有168,032人被炒魷，按年增加72.9%，略少過2001年網路泡沫爆破後，全年裁員168,395人的紀錄。

報道指，多家美國科企去年啟動幾輪大規模裁員，包括Meta和亞馬遜，主要是在疫情早期擴張人手，疫情結束後便立即「清除瘀血」。Meta創辦人朱克伯格早前明言，2023年為Meta的「效率之年」，暗示會大力節省開支。

除了科企外，美國零售業的裁員潮亦相當凶猛，去年就有78,840人被裁，較2022年大增2.74倍。至於醫療保健及金融業分別排名第3及第4名。

Challenger Gray & Christmas表示，去年底美企裁員潮已趨向平穩，惟勞工成本仍然高企。預計今年美企仍處於削減成本模式，第一季會繼續裁員，但速度會較志年放慢。