m18講場：速騰聚創唔止賣「硬件」 仲Sell「溫情」？
2024年01月05日 12:03
東網電視更多新聞短片
邱純鑫(右)
2024年第一隻新股登場！內地自動駕駛激光雷達系統製造商速騰聚創(02498)於周五(5日)首掛，公司特意將旗下標誌產品「M平台」激光雷達解體，將核心器件鑲成一幅畫，作為對聯交所謝意嘅紀念品，同時反映公司視上市為新徵程，未來會不斷投入產品研發與營運業務嘅決心。上市儀式上，公司唔止賣「硬件」，仲賣「溫情」。
公司能夠上市，少不了背後一聚支持者。公司聯合創辦人、董事會主席兼首席執行官邱純鑫喺致辭時公開對一齊拍住上嘅合作夥伴、投資者、同事等表達謝意，無佢哋就無今日。
特別一提，敲鑼儀式一完，邱純鑫即刻拉住2位女性上台影相留念。邊位？就係太太同千金喇。阿女仲擺埋靚甫士，唔少在場人士大讚阿女可愛又乖巧。雖然邱總言語上無表示，但相信行動已表明一切！
講返「M平台」，係該公司自主研發嘅產品，早喺2021年6月已量產及交付，令公司成為全球第一個實現搭載自研晶片的車規級激光雷達產品量產交付的激光雷達企業，亦係公司走向全球的重要里程碑。公司強調，除咗M平台，旗下其他產品也會持續升級，未來亦會研發更多產品，滿足不同市場需求，從而令公司持續成長。