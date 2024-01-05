m18講場：速騰聚創唔止賣「硬件」　仲Sell「溫情」？

公司能夠上市，少不了背後一聚支持者。公司聯合創辦人、董事會主席兼首席執行官邱純鑫喺致辭時公開對一齊拍住上嘅合作夥伴、投資者、同事等表達謝意，無佢哋就無今日。

特別一提，敲鑼儀式一完，邱純鑫即刻拉住2位女性上台影相留念。邊位？就係太太同千金喇。阿女仲擺埋靚甫士，唔少在場人士大讚阿女可愛又乖巧。雖然邱總言語上無表示，但相信行動已表明一切！

講返「M平台」，係該公司自主研發嘅產品，早喺2021年6月已量產及交付，令公司成為全球第一個實現搭載自研晶片的車規級激光雷達產品量產交付的激光雷達企業，亦係公司走向全球的重要里程碑。公司強調，除咗M平台，旗下其他產品也會持續升級，未來亦會研發更多產品，滿足不同市場需求，從而令公司持續成長。