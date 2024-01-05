科技園九龍西InnoCell公寓開幕　為國際創科人才減輕租金壓力

香港寸金尺土，香港科技園公司為了應對一眾國際創科人才在港居住需求，與住宅租務品牌Weave Living合作，進駐九龍西市區核心地段，透過打造「九龍西Innocell」，提供比市價相宜的住宿租金，減輕他們在港生活開支，同時讓這批人才趁機探索市區特色、文化與景點、發掘香港魅力，吸引他們留港發展。

九龍西InnoCell首階段提供100個住宿單位，香港科技園公司行政總裁黃克強稱，目前已有逾30人入住，另有約80位申請者正在輪候，單位數目亦會在今年11月增至200個，租金則按立法會規定劃在市價6折。

以一間150方呎單位為例，月租為8,800港元，簽約期固定1年，房內附設智能電視、私人浴室等設備，同時共享健身室、廚房等；租金亦包含水電及冷氣費，並提供每周打掃一次及更換床單毛巾服務。另有一份無形的迎新禮物，是專屬InnoCell的Spotify歌曲播放清單，由科學園的創科人才及科技園公司管理層特別揀選，希望透過歌曲，將一眾創科人才聯繫起來。創科人才只要符合相關資格，例如須在科學園工作、屬研發(R & D)人員及無在港持有物業便可申請。

黃強調，InnoCell進駐九龍西，是希望為一眾國際創科人才打造可負擔(Affordable Living)的環境，又認為地點交通便利、配套完善。他更表示自己早前曾在InnoCell居住一晚，感受到當中的舒適及互動氛圍，尤其是對公寓的共享廚房留下深刻留象。

至於港府去年推出「高端人才通行證計劃」，截至2023年11月底獲批逾47,000宗申請，他透露科學園已協助了數名申請者配對在園內工作。他指，園方對相關人才條件有一定要求，主力涵蓋生物科技、人工智能、綠色能源及半導體等範疇，他們亦可申請入住InnoCell。

剛於InnoCell住滿3個月的李沛曄稱，她去年中申請「高端人才通行證計劃」 來港，繼而9月申請入住公寓、10月正式搬入居住，認為公寓地點方便、內裡的共享廚房亦非常周到，小至咖啡機、大至燉鍋均一應俱全，而且各住客閒時可互相交流，分享煮食心得及食物。社區氣氛與上海市中心相近，每日早上亦有穿梭巴士直達科學園上班，需時半小時之內。

而另一住戶、住在白石角「科學園Innocell」、來自莫斯科的Maria Victorova則指，香港對創科支援較俄羅斯多，加上公寓毗鄰科學園，環境清幽、對國際人才十分吸引，而她則在2022年加入園區公司任職首席研究員，研發嬰兒心臟檢測儀器。

與此同時，科學園公司亦正籌備在原來附近興建一座新的Innocell，正等待立法會審批撥款，預計最快2027年落成。