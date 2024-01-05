官媒：今年財政政策適度加力提質增效　安排一定規模赤字

內地官媒發表文章指，中央經濟工作會議要求，2024年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩定增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。

文章提到，2024年積極的財政政策如何適度加力、提質增效？「適度加力」，主要是加強財政資源統籌，組合使用多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。財政部相關負責人稱，擴大支出要加強財力保障，今年並將安排一定規模的赤字，確保財政總的支出規模有所增加。

財政部預算司司長王建凡指，今年將繼續安排適當規模的專項債，支持地方加大重點領域補短板力度。2023年執行中增發的1萬億元人民幣國債，也將以強有力的資金保障支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力。

王建凡表示，今年中央對地方轉移支付仍然保持一定規模，並向困難地區和欠發達地區傾斜，強化財力薄弱地區的資金保障，兜牢基層「三保」底線。

2023年中國分批延續、優化和完善70多項稅費優惠政策。財政部稅政司司長賈榮鄂稱，在上述優惠政策大部分直接延續至2027年底的同時，2024年並將落實結構性減稅降費政策，提高政策精準性和針對性，重點支持科技創新和製造業發展。

文章指，「提質增效」意味着把同樣的錢花出更大的成效，並加強與其他宏觀政策協同聯動，同向發力、形成合力，最大程度提升宏觀政策的調控效能。