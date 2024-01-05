GUM：去年強積金回報3.5%　人均賺8171　中港市場蝕15%

強積金顧問公司GUM公布去年強積金成績表，全年回報表現平均升3.5%，人均賺8,171港元。期內中港市場未如理想，錄得10至15%虧損，美股表現則持續強勢，回報高達約28%，兩者主動投資類別相差達43.4%。

至於回顧強積金推出23年的回報，以綜合表現計，平均回報為3.6%，其中15年有賺錢，按項目劃分以股票回報最勁，達4.8%；混合資產基金回報則為3.7%；另固定基金回報為1%。

GUM稱，今年金融市場存在股債雙贏機會，GUM策略及分析師雲天輝指，美國今年踏入減息周期，利好債券資金類別表現，建議低風險投資者可繼續視保守基金為主要資金配置類別。

不過港股方面，GUM常務董事陳銳隆則認為在基本因素表現欠佳之下，大幅上升機會不高，料恒指年底只見18,000點；反之包括越南、印尼、南韓等亞洲國家今年資金入市意欲仍高漲，同時是中美兩國國力下的受惠者。

至於美股、日股及歐股，他預期隨着美國通脹受控，經濟可望軟着陸；今年歐洲經濟或逐漸回暖，建議短線高風險投資者可考慮配置部分資產至歐美股票基金，同時打工仔宜每半年審視一次強積金。