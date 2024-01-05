高盛下調部分本港銀行目標價　滙豐維持睇85元

內房爆煲勢拖累銀行，高盛審視過多家本港銀行情況後發表報告，指港銀有可能就內房貸款蒙受損失，投資者已有預期，股價亦已反映相關負面因素。然而，預期有不少銀行今年起需要開始適度計提撥備，但相信其對銀行盈利的影響有限。總體而言，該行將港銀2023至2024年度平均每股盈利預測下調7%及8%；2025至2026年度則上調2%，未來12個月目標價則平均下調6%。

高盛維持對渣打及滙控目標價為85及84港元，認為渣打擁有全港最低的內地商業房地產敞口，將是一個相對優勢；至於滙豐則是看好其流動資產負債表、供應鏈轉移的業務敞口、不斷增長的中國財富管理業務、完成出售加拿大業務後資本回報步伐加快的潛力，以及約8%的股息回報率。

高盛同時將中銀香港、恒生、東亞及大新目標價分別下調至28.8元、107元、12.1元及6.4元。