樓價指數連跌7周累挫逾4%　見近7年新低

中原城市領先指數CCL最新報147.21點，按周跌約0.93%，是反映12月11日恒指一度失守萬六點關口及12月14日美國連續第三次暫停加息當周的市況。

港股走勢持續疲弱，打擊市場信心，而且二手樓市成交多為低價筍盤，影響整體樓價繼續下跌，今周八大樓價指數齊跌。CCL連跌7周共約4.37%，創近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比2023年4月168.4點高位累跌約12.58%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.06%。

昨天(1月4日)發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標，對本地二手樓價的影響將於2024年1月下旬公布的CCL才開始反映。隨着息口見頂及憧憬減息，加上政府推出一系列措施救市，有買家趁低加快入市，近期二手成交增加，短期樓價跌幅可能收窄。展望今年新春前CCL目標下試146點，現時只差1.21點或約0.82%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.30點，按周跌約1.14%。CCL(中小型單位)報145.99點，按周跌約1.1%。CCL(大型單位)報153.29點，按周跌約0.16%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌7周，分別累跌約4.51%及約4.59%，重返2017年1月中及1月底時水平。CCL(大型單位)連跌2周共約1.22%，重返2017年5月中時水平。

四區方面，港島CCL_Mass報145.67點，按周跌約2.71%，重返2016年9月中時水平。新界西CCL_Mass報138.00點，按周跌約1.39%，重返2017年4月初時水平。九龍CCL_Mass報141.78點，按周跌約0.36%，重返2017年1月初時水平。新界東CCL_Mass報161.30點，按周跌約0.02%，重返2017年3月底時水平。新界東及九龍樓價齊跌7周，分別累跌約4.91%及約4.2%，港島樓價連跌2周共約4.16%。

以正式買賣合約日期計，指數與2022年底相比，2023年全年CCL跌約6.37%，CCL Mass跌約6.25%，CCL(中小型單位)跌約6.04%，CCL(大型單位)跌約7.77%，港島跌約6.96%，九龍跌約6.91%，新界東跌約5.91%，新界西跌約4.8%。