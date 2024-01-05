道期牛皮 聚焦美非農就業數據
2024年01月05日 16:21
東網電視更多新聞短片
美匯指數報102.06；港匯見7.8091；離岸人民幣(CNH)報7.1693；美元兌日圓報144.95；歐元處1.092；英鎊報1.2683。金價報2,042.72美元。油價微升，布油報77.85美元，紐油處72.57美元。比特幣見43,938美元。道指期貨跌14點。
焦點數據：
21:30 美國去年12月平均時薪
21:30 美國去年12月就業參與率
21:30 美國去年12月製造業就業人口變動
21:30 美國去年12月非農業就業人口變動
21:30 美國去年12月失業率
23:00 美國去年11月非國防資本物品訂單(扣除飛機)
23:00 美國去年11月耐用品訂單
23:00 美國去年11月工廠訂單
●港股好淡角力，恒生指數早段挫近200點，惟跌穿16,500點有支持，一度倒升百點，午後沽壓重現，收市報16,535點，跌110點或0.66%，1月開局連跌4日，累挫512點或3%。https://reurl.cc/WRrA6L
-今年頭炮速騰聚創收市險守招股價。
-速騰聚創首掛，望明年業績錄增長。
-廣汽傳考慮最快今年分拆電動車業務赴港上市，擬集資78億。
-高盛下調部分本港銀行目標價，滙豐維持睇85元。
-大摩料今年港樓價再跌10%，削地產股目標價。
●滬深三大指數低收。滬綜指收報2,929點，跌25點或0.85%。https://reurl.cc/VND0kn
香港經濟：
●機管局擬發50億零售債，每年定息4.25厘，入場費1萬。
●中銀周國昌：定價吸引，建議認購3至5手。
●香港永明去年第二及三季首年標準保費按季增135%及52%。
●GUM：去年強積金回報3.5%，人均賺8171，中港市場蝕15%。
●官媒：今年財政政策適度加力提質增效，安排一定規模赤字。
外地經濟：
●聯合國報告：今年全球經濟增長放緩至2.4%，中國復甦面臨阻力。
●美國科技界表面風光？去年裁員人數大增7成...
●美股「空軍」去年勁蝕1.5萬億，邊隻股份輸得最甘？
企業消息：
●OpenAI與出版商談判，冀付費使用內容訓練AI。
●Meta去年勁升1.9倍，朱克伯格兩個月前開始沽貨...