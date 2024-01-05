m18講場︰香港人壓力大　新世界點拆彈？

新世界可持續發展主管Michael Long介紹，初期會舉辦培訓課程，講吓點樣辨識邊個同事有咁嘅需要、點樣照顧經理同高層嘅心理健康，之後會依據先導計劃所得到數據，制定維持員工心理健康嘅長遠策略。

佢話，過去幾年疫情得出一個經驗，就係員工嘅私人生活同心理健康，非常影響佢嘅工作表現。新世界亦計劃喺唔同部門同職級招攬一批志願「急救員」(First Responders)，經過2日嘅密集訓練，更深入了解心理健康問題，預期成果係可以指出如果一個員工有事可以比咩支援佢。

事實上，信諾之前做過一個針對全球12個市場嘅調查，港人嘅身心、社交同工作滿足感(Wellbeing)榮登榜尾，差過英國、美國同內地等等，66%受訪港人希望老細比多啲支援。至於係咪錢就無講啦。

一啲跨國企業已經增撥資源照料員工嘅精神健康，順便幫手請人，其中紐約梅隆銀行將員工一年嘅免費精神治療由5次加碼到12次，高盛2019年開展精神急救計劃之後，目標係今年底集團上下有1,000個急救員。