Tesla上海及北京召回逾161萬輛進口或國產電動車

電動車生產商特斯拉(Tesla)大規模召回汽車。國家市場監督管理總局公布，特斯拉(上海)有限公司、特斯拉汽車(北京)有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案召回計劃。

自即日起，召回生產日期在2022年10月26日至2023年11月16日期間的部分進口Model S和Model X電動車，共7,538輛。

本次召回範圍內的車輛因車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，存在安全隱患。

特斯拉將透過汽車遠端升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟體，防止車輛碰撞過程中車門鎖閂與鎖扣脫離。緊急處置措施：建議使用者在車輛召回實施前，謹慎駕駛車輛；在收到召回軟體更新通知後，盡快升級車輛軟體。

此外，自即日起，召回生產日期在2014年8月26日至2023年12月20日期間的部分進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動汽車，共161.01萬輛。

本次召回範圍內的車輛，在自動輔助轉向功能開啟情況下，駕駛員可能誤用2級組合駕駛輔助功能，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。

特斯拉將透過汽車遠端升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，包括增加額外的自動輔助轉向控制及相關提示，進一步促使駕駛員在啟用該功能時，履行駕駛職責並遵守駕駛規定，以降低因誤用輔助轉向功能引起的碰撞風險。