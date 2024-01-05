去年預售樓花申請僅錄20宗　按年大減6成

樓市疲弱，發展商明顯減慢推盤步伐。地政總署資料顯示，上月只有1個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，2023年累計亦僅20個入紙申請，涉及單位量為10,273伙，按年大減約六成，亦是自2013年後近10年最少。

另外，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，因已獲批滿意紙，故最新已撤回申請預售。截至上月底，合共有23個住宅項目待批預售，滾存待批預售單位連跌7個月至10,345伙，為2021年9月後最少。