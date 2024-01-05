去年預售樓花申請僅錄20宗 按年大減6成
2024年01月05日 17:54
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樓市疲弱，發展商明顯減慢推盤步伐。地政總署資料顯示，上月只有1個住宅新盤入紙申請預售樓花同意書，2023年累計亦僅20個入紙申請，涉及單位量為10,273伙，按年大減約六成，亦是自2013年後近10年最少。
上月只有太古地產(01972)旗下柴灣項目第1期入紙申請預售，提供592伙，預計關鍵日期為2026年3月31日。同時，12月共有7個住宅項目獲批預售，涉及單位3,612伙。其中，長實集團(01113)黃竹坑站港島南岸第3期項目第3B期及第3C期，分別提供642伙及558伙。
其他已批出項目包括新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德承景街2號，分3期發展，涉及291伙、750伙及264伙，合計1,305伙。王新興集團旗下的啟德大廈重建項目，提供807伙。而房協旗下在11月申請預售的的元朗洪水橋田心路12號資助房屋，亦已獲批出。全年計，2023年合共有39項目批出預售樓花同意書，涉及21,258伙，單位量按年多約0.9%。
另外，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，因已獲批滿意紙，故最新已撤回申請預售。截至上月底，合共有23個住宅項目待批預售，滾存待批預售單位連跌7個月至10,345伙，為2021年9月後最少。