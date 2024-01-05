港股今年點樣部署？一眾專家教路...

美國經濟今年會否陷入衰退，成為投資者關注焦點。展望今年股市投資策略，法興銀行上市產品銷售部董事周翰宏同場出席該投資策略會時表示，恒指市盈率處多年低位，中長線而言，港股現水平吸引，可考慮調配部分資產部署港股，但內地吸取過去救市經歷，料未來不會出現大水猛灌，因此相信今次股值收復會相對較慢，難出現V彈。至於美股方面，周認為股值偏貴，今年走勢上或會反覆，納指對沖產品會需求較大。

富邦基金管理(香港)董事總監吳方俊則認為，在減息趨勢下，今年可以關注收息股，在熊市中具抗跌力。他又提到台股去年表現佳，今年可先觀望1月台灣大選，若未見政策風險加劇，亦可考慮部署台灣硬科技股，如晶片股等，因半導體產業周期料重回上升軌，而台灣在相關行業發展領先環球。

至於去年大熱的貨幣市場基金，大成國際投資管理部執行董事張斌指，在利率處於下行周期下有一定衝擊，但相信今年仍能維持4厘以上回報，在近20年以來屬高水平。他指今年不妨可具短期債券策略的基金，在利率向下時，債價會上升，相對回報較高。

而另類資產方面，比特南方東英量化投資部基金經理劉子安今睇好比特幣走勢，利好因素包括美國今年料為現貨比特幣開綠燈，加上比特幣四年一度的區塊獎勵減半臨近等。