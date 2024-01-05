外匯局：維持今年人民幣匯價在合理水平基本穩定

外匯管理局召開今年管理工作會議，會中提到要防範跨國資金流動風險，強化宏觀審慎管理與預期引導，完善跨國資金流動監控預警與應變機制，堅決對順周期、單邊行為進行糾偏，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護國際收支基本平衡。

同時，加強外匯領域改革開放，更好服務實體經濟高品質發展。支持科技創新和中小微型企業，提升跨境貿易和投融資便利化水準。擴大優質企業貿易外匯收支便利化政策覆蓋率，推動貿易新業態規範創新發展。

完善跨國企業本外幣一體化資金池業務試點，穩定推動金融市場雙向開放，並著力提升資本項目開放的品質。建置開放多元、功能健全、競爭有序的外匯市場，持續完善企業匯率風險管理服務。支持海南自貿港、粵港澳大灣區等重點區域建設，支持高水準自由貿易試驗區建設。

強化外匯領域監管全覆蓋，依法全面監管外匯業務，加強常態化監管，運用科技監管手段提升監管效能。完善「實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效」的跨國交易管理機制，穩健推動銀行外匯展業改革，嚴厲打擊外匯違法違規活動。

完善中國特色外匯存底經營管理，保障外匯存底資產安全、流動及保值增值；夯實外匯管理基礎工作。加強外匯管理法治建設，加速建設現代化國際收支統計體系，以機構改革為契機全面優化外匯局業務流程，探索構建「智慧外管」，開展外匯重點課題研究。席會議。