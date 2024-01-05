北角珊瑚閣三房海景戶2128萬成交　價返6年前

港島屋苑連環冧價，北角珊瑚閣套三房海景單位，劈價560萬元，連車位成交價2,128萬元，貼近6年前同類成交價位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角珊瑚閣A座高層6室，實用面積約1,173方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，連車位放盤價2,688萬元，大幅減價560萬元，以至2,128萬元成交，呎價約18,142元，減價約21%，貼近6年前水平。

●中原姚文龍稱，薄扶林碧瑤灣26座中層A室，實用面積約976方呎，兩房間隔，望林景，去年9月以1,338萬元放盤，最新以1,100萬元連車位售出，呎價約11,270元，新買家為用家，持貨約12年帳面只升值約一成。

●中原吳敬彰表示，香港仔居屋嘉隆苑嘉平閣低層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場以480萬元放盤，以418萬元成交，累減62萬元或約13%，呎價約10,424元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣美居中心7座高層C室，實用面積約299方呎，兩房間隔，望街景，最初開價450萬元，議價後以410萬元沽出，呎價約13,712元，原業主於2016年9月以370萬元購入，帳面獲利40萬元離場。

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨7期荔灣道12號高層C室，實用面積約918方呎，套三房連工人房及大露台設計，區內客向原業主洽購，原先叫價1,100萬元，最後議價至905萬元易手，呎價約9,858元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳新都城2期11座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，去年11月放盤叫價598萬元，近日調整至550萬元，獲外區買家以520萬元承接，累減78萬元，減幅約13%，呎價約14,325元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢GREEN WOOD VILLA單號全幢村屋，四房雙套房間隔，望山景及海景，原先叫價2,000萬元，減價450萬元，以1,550萬元沽出，減幅約22.5%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋福安花園1座中層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，望樓景，原先叫價500萬元，放盤1個月，議價後於未補價第二市場以444.8萬元成交，減幅約11%，呎價約7,831元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山新港城M座高層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，放盤560萬，減20萬元，獲買家以540萬元承接，呎價約15,976元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區1月暫錄約6宗二手買賣，聽濤雅苑11座中層E室，實用面積約787方呎，套三房間隔，叫價約898萬元，議價後以840萬元易手，呎價約10,673元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛世3座南翼低層B室，實用面積約786方呎，套三房間隔，望山景，放盤兩個月，叫價1,170萬元，終以1,138萬元沽出，減價32萬元，呎價約14,478元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍1月暫錄約6宗二手買賣，沙田帝堡城8座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，去年9月時開價約730萬元，日前議價後以688萬元易手，呎價約12,578元，累減約42萬元，新買家為用家。

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣20座低層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，去年4月時以580萬元放盤，近日調整至約475萬放售，以430萬元易手，累減約150萬元，減幅約25.9%，呎價約8,776元創同類型單位新低。

●祥益指，屯門海翠花園4座高層E室，實用面積約609方呎，累積減價達30萬元，區內首置客考慮屋苑鄰近家人及熟悉周邊環境，決定以520萬元即睇即買，呎價約8,539元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑H座高層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價25萬元，獲綠表客於未補價第二市場以335萬元購入，呎價約5,194元。

●中原余仲平指，荃灣海之戀‧愛炫美2B座高層B室，實用面積約518方呎，兩房間隔，享海景，去年9月開始放盤，叫價1,180萬元，11月減至988萬元，最終以938萬元沽出，呎價約18,108元，累減242萬元，逾6年帳面獲利35萬元。

●中原曹嘉華稱，1月首4天東涌速錄8宗二手買賣，東環5B座低層9室，實用面積約471方呎，兩房間隔，向內園，去年9月開始放盤，叫價600萬元，累減82萬元或14%，現以518萬元沽出，呎價約10,998元。

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