新盤周五錄9宗成交　個別項目加緊推售貨尾

新盤市場於周五(5日)暫錄約9宗成交。個別餘貨盤積極推售貨尾，旺角樓盤加推新價單，涉及33伙一房單位，折實價由575萬元起。

●旺角ONE SOHO下周二賣33伙

●長沙灣曉柏峰一房售419萬元

●山頂Mount Nicholson第三期將招標出售四房戶

會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周五(5日)上載最新銷售安排，落實下周四(11日)起招標發售一伙分層戶，為D座15樓單位，實用面積4,579方呎，設四套房，連兩個車位。招標期為1月11日至1月17日。

●將軍澳海茵莊園5日內接連沽出3伙 吸金逾1,300萬元

●西半山羅便臣道THE RICHMOND兩房呎價約35,791元

●啟德維港1號兩房984萬元沽

●旺角傲寓為部分開放式戶增8%折扣

●北區高爾夫‧御苑四房呎價約15,040元。