新盤周五錄9宗成交 個別項目加緊推售貨尾
2024年01月05日 21:24
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新盤市場於周五(5日)暫錄約9宗成交。個別餘貨盤積極推售貨尾，旺角樓盤加推新價單，涉及33伙一房單位，折實價由575萬元起。
●旺角ONE SOHO下周二賣33伙
信和置業(00083)及市區重建局等合作的旺角ONE SOHO，周五(5日)上載價單7號，提供33伙，折實平均呎價約20,784元。該批單位安排於下周二(9日)起以先到先得形式發售。上述加推的單位全屬一房間隔，實用面積介乎283至320方呎，折實售價由575.43萬至725.14萬元，折實呎價介乎約18,744元至約23,897元。
●長沙灣曉柏峰一房售419萬元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周五(5日)售出B座18樓B5室，實用面積237方呎，一房間隔，成交價419.76萬元，呎價約17,711元。
●山頂Mount Nicholson第三期將招標出售四房戶
會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周五(5日)上載最新銷售安排，落實下周四(11日)起招標發售一伙分層戶，為D座15樓單位，實用面積4,579方呎，設四套房，連兩個車位。招標期為1月11日至1月17日。
●將軍澳海茵莊園5日內接連沽出3伙 吸金逾1,300萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周五(5日)以416.6萬元售出開放式單位，為1座37樓B5室，實用面積216方呎，呎價19,287元。項目於5日內共已售出3伙，套現逾1,300萬元。
●西半山羅便臣道THE RICHMOND兩房呎價約35,791元
恒基地產(00012)旗下西半山羅便臣道THE RICHMOND，錄得兩年來首宗一手成交。周五(5日)以1,653.53萬元售出27樓B室，該單位為實用面積462方呎的兩房戶，呎價約35,791元。資料顯示，全盤提供90伙，由2020年開售至今累計售出約86伙，套現逾7.4億元。
●啟德維港1號兩房984萬元沽
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，最新錄得2B座29樓C室的成交，單位實用面積459方呎，兩房連開放式廚房間隔，以984.2萬元成交，呎價約21,442元。
●旺角傲寓為部分開放式戶增8%折扣
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，周五(5日)公布將額外8%折扣延伸至部分開放式戶，另指定單位設家具津貼折扣，買家可獲贈家具組合優惠或1萬元的售價折扣。發展商指，經調整後，是次新增優惠單位折實價介乎529.8萬至537.2萬元。入場單位為18樓C室，實用面積304方呎，開放式間隔，折實呎價約17,428元。
●北區高爾夫‧御苑四房呎價約15,040元。
恒基地產(00012)的北區高爾夫‧御苑，最新亦售出1座5樓B室，單位實用面積1,108方呎， 四房間隔，成交價1,666.38萬元，呎價約15,040元。