美股早段個別發展　Peloton升近4%

美股3大指數周五早段個別發展，道指升10點，報37,440點；標指跌16點，報4,688點；納指跌81點，報14,510點。港股夜期報16,616點，升27點，高水81點。

去年以來美股表現異常強勁，金融數據公司S3 Partners的數據顯示，做淡美股的投資者於去年總虧損達1,949億美元(約1.52萬億港元)，整體而言，美股淡倉的倉位規模則達到9,570億美元。就個股而言，做淡特斯拉(Tesla)的投資者輸得最多，虧損達122億美元；英偉達淡友亦輸112億美元；蘋果公司(Apple Inc.)淡友輸73億美元。

其他企業消息方面，家用健身器材公司Peloton與短片分享平台TikTok建立合作關係，將在後者的應用程式(App)新增一項健身中心功能，以健身相關的課程內容、直播節目為主。Peloton股價早段曾升3.92%。

股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡近日披露，其於1月2至4日期間，增持280萬股媒體公司Liberty SiriusXM的「追蹤股」(Tracking Stock)，涉及約8,200萬美元。目前巴郡累計持有約6,620萬股，總價值約20億美元，佔其股權約20%。所謂「追蹤股」是指一家控股公司就旗下某個業務部門單獨發行的股票，旨在追蹤該項業務的表現。

值得留意的是，Liberty SiriusXM目前亦有獨立上市，而母公司SiriusXM Holdings亦已宣把其「追蹤股」與自由交易的上市股票合併，以簡化該子公司的股權架構。考慮到「追蹤股」目前較上市股份存在折讓，巴郡今次的增持應該是一種套戥交易策略。