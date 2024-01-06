東方日報B1：去年申賣樓花縮六成　10載最差

啟德區有逾8,500伙已獲批預售樓花，尚待推出市場。

本港住宅樓市低迷，一手樓申請預售樓花數字亦大減。據政府最新公布資料，上月只錄一宗新申請個案，而2023年累計僅錄20宗預售申請，涉及單位共約10,273伙，按年銳減約六成，創2013年後的10年新低。市場人士指，發展商推盤步伐受市況影響，新盤貨尾攀升，故放慢入紙申請預售。

另外，建灝地產港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，因已獲批滿意紙，最新撤回預售申請。截至上月底，有23個住宅項目待批預售，滾存待批預售單位連跌7個月至10,345伙，並且屬於2021年9月後最少。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，過去兩年新盤銷售表現疲弱，整個市場目前已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位高達1.8萬伙。

會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，落實下周四起招標發售D座15樓分層戶，實用面積4,579方呎，四間套房連兩個車位。招標期截至1月17日。

集團物業發展部總經理司徒世華指出，是次新增優惠單位折實價529.8萬至537.2萬元。入場戶18樓C室，實用面積304方呎，開放式間隔，折實呎價約17,428元。