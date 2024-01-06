東方日報B1：去年申賣樓花縮六成 10載最差
2024年01月06日 00:03
東網電視更多新聞短片
啟德區有逾8,500伙已獲批預售樓花，尚待推出市場。
本港住宅樓市低迷，一手樓申請預售樓花數字亦大減。據政府最新公布資料，上月只錄一宗新申請個案，而2023年累計僅錄20宗預售申請，涉及單位共約10,273伙，按年銳減約六成，創2013年後的10年新低。市場人士指，發展商推盤步伐受市況影響，新盤貨尾攀升，故放慢入紙申請預售。
地政總署於12月接獲的預售申請，為太古地產(01972)及中華汽車(00026)合作的柴灣前中華巴士車廠發展項目第1期，提供592伙，預計關鍵日期為2026年3月31日。同時，上月有7個住宅項目獲批出申請，涉3,612伙。全年合計則有21,258伙獲批預售樓花，按年略增約0.9%。
最新獲批的項目中，包括長實集團(01113)的黃竹坑站港島南岸第3期項目，分第3B期及第3C期發展，各提供642伙及558伙。發展商早前曾透露，上述為集團今年首推項目。
至於規模最大是新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德承景街2號，分3期發展，涉及291伙、750伙及264伙，合共1,305伙。作為一手供應重鎮的啟德區，至今累計有8,511伙已獲批預售而未推出市場，發展商去貨壓力與日俱增。
另外，建灝地產港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，因已獲批滿意紙，最新撤回預售申請。截至上月底，有23個住宅項目待批預售，滾存待批預售單位連跌7個月至10,345伙，並且屬於2021年9月後最少。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指，過去兩年新盤銷售表現疲弱，整個市場目前已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅單位高達1.8萬伙。
市區新盤密密推售貨尾，信和置業(00083)等合作的旺角ONE SOHO，周五(5日)加推價單7號，涉33伙，折實平均呎價約20,784元。該批單位全屬一房間隔，包括3伙連天台戶及一伙連平台特色戶，實用面積283至320方呎，折實售價575.43萬至725.14萬元，折實呎價約18,744元起。整批單位將會於下周二起以先到先得形式發售。
恒基地產(00012)旗下住宅項目周五共沽3伙，西半山羅便臣道THE RICHMOND以1,653.53萬元售出27樓B室，為實用面積462方呎兩房戶，呎價約35,791元。北區高爾夫‧御苑售出1座5樓B室四房戶，實用面積1,108方呎，成交價1,666.38萬元，呎價約15,040元。同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰，亦售出B座18樓B5室，屬實用面積237方呎一房，成交價419.76萬元，呎價約17,711元。
會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，落實下周四起招標發售D座15樓分層戶，實用面積4,579方呎，四間套房連兩個車位。招標期截至1月17日。
此外，其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，將額外8%折扣延伸至部分開放式戶，另指定單位設有家具津貼折扣，買家可獲贈家具組合優惠或一萬元售價折扣。
集團物業發展部總經理司徒世華指出，是次新增優惠單位折實價529.8萬至537.2萬元。入場戶18樓C室，實用面積304方呎，開放式間隔，折實呎價約17,428元。