微軟市值緊追蘋果公司　全靠呢招「殺着」...

外媒報道，踏入2024年蘋果公司(Apple Inc.)股價持續下跌，微軟(Microsoft)距離重奪美國市值最高公司又近一步。

截至周四(4日)收市，微軟市值為2.73萬億美元，較蘋果的 2.83萬億美元仍相差約1,000億美元；創自2021年11月以來，蘋果市值從未低於微軟。微軟去年股價表現略優於蘋果，2023年上漲58%；而蘋果的漲幅為49%。

分析認為，微軟企業支出保持穩定，有助公司的Azure雲端計算業務，同時Azure亦受惠於人工智能(AI)熱潮，有助微軟在雲端計算領域超越競爭對手。

與此同時，蘋果最近幾季業務一直停滯不前，同時要應對部分地區市場競爭，以及全球宏觀經濟壓力。該企已經連續四季收入按年下降。

蘋果去年來自iPhone的收入按年下跌約50億美元，iPhone約佔該公司總收入的一半；同時通脹及高利率給予消費者龐大壓力，Mac、iPad及Apple Watch等一系列產品的銷量也出現下滑。

與此同時，在去年科技界的AI熱潮下，但蘋果一直採取較為克制的態度。行政總裁庫克(Tim Cook)解釋，AI已經融入蘋果的消費者體驗，但該公司沒有明確指出在這些技術中取得的進展。

隨着微軟和Meta等競爭對手推出自有大型語言模型(LLM)，將生成式AI視為科技的下一個門檻，不過分析認為蘋果正遠遠落後AI浪潮，智能手機方面則大多數人均已擁有，增長的空間不大。