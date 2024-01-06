【錢夫人巡舖】大銀行活期存款息有5.8厘？點先拎到...

踏入2024年，香港銀行同業拆息(HIBOR)繼續回落，港銀都普遍減定存息應對，至於細睇渣打近期推新出嘅新一輪「高息馬拉松活期存款」亦都輕輕減息(對比上期利率)，不過佢哋今次就有得意公仔或禮品送，大家敍唔敍造就自己衡量啦！

而以下係渣打近兩期「高息馬拉松活期存款」比較：

第一階段：由開戶日至2024年2月29日，年利率3.7厘(上次為4厘，日期由2023年11月1日至2024年1月1日)

第二階段：2024年3月1日至4月1日，年利率4.2厘(上次為5.5厘，日期由2024年1月2日至1月31日)

第三階段：2024年4月2日至5月2日，年利率5.8厘(上次為6厘，日期由2024年2月1日至2月29日)

再計計數的話，在該行敍造10萬港元定存，存款期至5月2日，平均計年息約4.56厘，即期內賺息1,455港元，1萬美元就有928美元利息。途徑包括親臨分行或使用網上銀行，起存額為新資金1萬港元、美元則為2,000美元。

花旗銀行則宣布，由即日起以港元開立1個月港元定存，可享特惠年利率4.77厘，不設最低起存額，新舊資金皆可，但需在網上或手機銀行開立。

至於虛擬銀行ZA Bank則公布，加息「星期二」活動延續至今年3月底，同時加入「每周限時搶24厘美元定存」及「儲活期贏20厘港元定存」。用戶可於每周限時搶24厘美元定存福利，亦可憑港元活期總餘額贏取20厘定存年利率。

不過要留意，用戶只要存入100萬港元活期新資金，並維持滿58天，才可獲得1張19.9厘息港元1個月定存加息券，連計基本利率0.1厘，合共可享20厘年利率。