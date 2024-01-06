美聯：去年二手私樓與公營房屋註冊量呈「一降一升」格局

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2023年二手住宅註冊量共錄36,268宗，按年跌約1.9%；然而，若以私人住宅及公營房屋劃分，當中私人住宅宗數下跌，反觀公營房屋則上升，出現「一降一升」格局，兩者走勢出現背馳。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據資料顯示，2023年二手住宅註冊量中，私人住宅錄29,477宗，宗數按年跌約6.7%；反之，年內公營房屋註冊量錄6,791宗，按年顯著上升約26.1%。二手公營房屋註冊量表現突出，主要原因是去年初受惠「白居二」的帶動，令相關個案按年顯著上升，

事實上，去年公營房屋有突出表現，單以二手居屋計算，宗數已創9年次高。綜合土地註冊處資料顯示，2023年二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量合共錄5,517宗，按年升約24%，創自2014年後的9年來的次高，僅低於2021年6,785宗水平。

若以去年二手註冊量達100宗以上的居屋計算，比起同區部分私人屋苑交投更活躍，當中長沙灣凱樂苑錄141宗註冊登記，較同區匯璽97宗高出約45%；九龍灣麗晶花園則錄122宗，亦較同區德福花園94宗多約3成；沙田愉翠苑錄107宗，比起同區河畔花園51宗多逾1倍。