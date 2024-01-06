陳樂怡：小米集團候調整機會收集　上望17元

聯儲局議息會議紀錄顯示，減息路途仍有不確定性。市場普遍預期緊縮政策影響持續，加上供應鏈修復，勞工市場趨向平衡，美國通脹於2024年將會進一步回落，惟步伐將會比較緩慢，故此抗通脹最後一里路且近還遠。3月首次減息的預期仍有機會受到挑戰，後續需關注美國就業情況、通脹數據等，以至地緣政治局勢或會成為通脹回落的障礙。

商品市場方面，預計2024年原油市場將趨向平衡。儘管石油輸出國組織及盟國(OPEC+)2024年首季自願額外每日減產合共220萬桶，但減產幅度少於預期，及後個別非洲成員國退出組織，反映內部對減產意見分歧，影響行動實質成效。與此同時，美國頁岩油產量高速增長，抵銷OPEC+減產的成效。在平衡市場份額以及財政收入之間，預計OPEC+不會激進減產來刺激油價，以免加劇市場份額流失。OPEC+溫和減產的做法，而美國逐步回補原油戰略儲備，亦可為油價帶來下行保護。但地緣政治局勢為供應帶來不確定性，以至內地2024年經濟復甦進展均為潛在的上行風險。綜合以上因素，預計油價2024年將於70至90美元上落。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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